Președintele O.A.R, Filiala Teritorială Prahova, invitat special la Gala Comunității Prahovene

Arh. Alexandru Bondrea, președintele Ordinului Arhitecților din România (OAR), Filiala Teritorială Prahova, pentru implicarea în promovarea arhitecturii de calitate, dar și pentru militarea pentru dezvoltarea arhitectural – urbanistică a județului, inclusiv a Ploieștiului, este invitat special la Gala Comunității Prahovene. Evenimentul de recunoaștere și de promovare a faptelor bune și a oamenilor care le-au realizat este organizat de Fundația Comunitară Prahova și Observatorul Prahovean și va avea loc pe data de 24 noiembrie 2023 la Ramatuelle.

Ordinul Arhitecților din România (O.A.R) este o organizație profesională, a cărei menire este de a convinge societatea că „arhitectura reprezintă, în primul rând, un act de cultură de interes public, cu implicații urbanistice, economice, sociale și ecologice”, care se implică în „generarea unei politici a patrimoniului construit în România”.

Odată cu înființarea Ordinului Arhițectilor din România (O.A.R.), în anul 2001, s-a constituit și Filiala Teritorială Prahova a Ordinului Arhitecților din România, care a fost reprezentată de trei președinți de la înființare până în prezent: arh. Alexandru Mircea, arh. Emil Popa și arh. Alexandru Bondrea.

Inițial, O.A.R, Filiala Teritorială Prahova a avut ca sediu incinta fostului Institut de Proiectări Prahova, la vremea aceea S.C. Consproiect S.A. Ploiești.

Ulterior, a fost identificat un alt spațiu pentru desfășurarea activității OAR, Filiala Teritorială Prahova.

„Simțindu-se aceasta lipsă a identității, în perioada urmatoare sunt intensificate căutările cu scopul achiziționării unui imobil reprezentativ pentru breasla arhitecților însă, perioada grea a pandemiei, regăsește comunitatea arhitecților prahoveni într-o „casă” de tranzit, într-un spațiu de compromis, nu departe insă de artera istorică principală a orașului Ploiești, vestitul bulevard cu castani.

Apropierea de trecutul valoros al arhitecturii prahovene era una evidentă atât la nivel formal, cât și la nivel simbolic, anunțând parcă, oportunitatea ce avea să se ivească la finalul anului 2022.

Era șansa redescoperirii valorilor trecutului și identificarii cu moștenirea lăsată de arhitectul Toma T. Socolescu, exponentul cel mai de seamă al arhitecturii prahovene.

Astfel, încă din finalul lunii martie, noua “casă”, sediul Filialei Teritoriale Prahova a Ordinului Arhitecților din România, se regăsește în corpul turnului cu ceas al clădirii Halelor Centrale din Ploiești și încearcă să repolarizeze breasla în jurul acestui veritabil simbol și, prin activitatile întreprinse viitoare, să îl reactiveze și să ajute la salvarea și restaurarea lui”, ne-a povestit președintele O.A.R., Filiala Teritorială Prahova.

„Îmi doresc promovarea arhitecturii de calitate prin concursuri de arhitectură”

Meseria de arhitect, de altfel, are un rol fundamental în dezvoltarea urbanistică a unei localității.

„Nu de puține ori arhitecții sunt martorii neputincioși ai unor decizii luate în comunitățile din care fac parte, decizii unde bagajul de cunoștințe și formația profesională i-ar fi îndreptățit să fie primii care să ofere soluții.

Îmi doresc să ajut la promovarea arhitecturii de calitate prin concursuri de arhitectură, acestea, fiind cea mai buna cale pentru cernerea unei multitudini de cerințe tehnice, funcționale, economice și estetice și depășirea dezideratului cel mai nociv pentru asigurarea calității, și anume acela al criteriului ”prețului cel mai mic”, ne-a declarat arh. Alexandru Bondrea, care își propune să se realizeze „implicarea arhitecților în proiecte culturale în folosul comunității dar și să promovez tinerii colegi arhitecți prin invitarea acestora să expună proiectele lor vizionare către publicul larg”.

„Mă bucur că mai avem clădiri care amintesc de fondul construit și de țesutul urban al orașului”

„Filiala Teritorială Prahova a Ordinului Arhitecților din România poate, prin fiecare membru, să susțină protejarea fondului construit prin profesionalismul fiecărui arhitect, dar și prin ajutorul de conștientizare publică a valorilor patrimoniului rămas, precum și prin luarea de poziție publică cu privire la intervențiile neadecvate”, susține arh. Alexandru Bondrea, președintele Ordinului Arhitecților din România (OAR), Filiala Teritorială Prahova, care precizează că, „Ploieștiul, din punct de vedere arhitectural a suferit foarte mult și încă suferă”.

„Cu toții vedem transformările zilnice însă, marile pierderi ale identității fondului construit valoros s-au întâmplat în trecut, pe de o parte în urma cutremurelor, dar mai cu seamă din “nevoia” de afirmare a urbanismului “nou” peste țesutul istoric cu forța.

Cu ceva vreme în urmă, la Muzeul de Istorie și Arheologie a Municipiului Ploiești a fost expusă macheta a ceea ce ar fi trebuit să fie Ploieștiul modern în viziunea timpului acela. Am intrat în acea sală de expunere curios și am plecat nervos, nici măcar nu am putut face poză machetei, realizând că întreg orașul istoric ar fi putut să dispară.

Mă bucur așadar că mai avem clădiri care amintesc de fondul construit și de țesutul urban al orașului”, este de părere arh. Alexandru Bondrea, care speră că autoritățile vor identifica fondurile necesare pentru salvarea monumentelor de care, cu toții, ne putem bucura”

„Prin acțiunile din ultimul an, consider că, Filiala Teritorială Prahova a Ordinului Arhitecților din România a afirmat public și s-a pus la dispoziția autorităților publice locale și județene atât pentru promovarea valorilor fondului construit existent, pentru salvarea acestuia dar și pentru implicarea în dialogul profesional în vederea stabilirii noilor strategii urbane, aici vizând planurile urbanistice generale”, susține arh Alexandru Bondrea.

„(…) Autoritățile publice ar trebui să dea exemplu de bună practică prin restaurarea imobilelor aflate în proprietate, refuncționalizarea lor, dar și promovarea valorilor recuperate”

Ploieștiul, din fericire, încă mai are numeroase clădiri emblematice, adevărate monumente arhitecturale.

„Problematica salvării monumentelor istorice din Prahova, implicit din Ploiești, este una complexă, având problematici identice și la nivel național.

Daca aș reduce la câteva gânduri, aș afirma că, prin gășirea fondurilor necesare, autoritățile publice ar trebui sa dea exemplu de bună practica prin restaurarea imobilelor aflate în proprietate, refuncționalizarea lor dar și promovarea valorilor recuperate, concomitent cu acestea, găsirea modalităților legale, prin modificări legislative în această direcție, de stimulare financiară a proprietarilor particulari de monumente de restaurare, reconversie ori conservare a acestora”, este de părere arh. Alexandru Bondrea, președintele OAR, Filiala Teritorială Prahova.

„Îmi doresc să refac comunitatea arhitecților”

Arhitect Alexandru Bondrea, președintele O.A.R., Filiala Teritorială Prahova, mărturisește că, la nivel de deziderat personal, și-a propus câteva repere.

Își dorește să reconstruiască imaginea în societate a meseriei de arhitect, despre care spune că, „dincolo de actele și parcursurile birocratice și inovațiile tehnice, este o meserie eminamente de creație”.

„Este o creație pusă în slujba beneficiarului dar nu de pe poziție de subordonare, ci, mai degrabă, de parteneriat pentru realizarea unui produs valoros, atât pentru nevoile beneficiarului, dar și pentru comunitate. Îmi doresc să refac comunitatea arhitecților”, susține arh. Alexandru Bondrea, președintele O.A.R, Filiala Teritorială Prahova, precizând că un alt deziderat își dorește să existe un dialog permanent, în interiorul breslei.

„Arhitecții sunt foarte buni comunicatori cu cei cu care intră în contact, sociabili, și, unii dintre ei, chiar vectori de polarizare ai grupurilor din care fac parte. Cu toate acestea, cel puțin colegii din Prahova, aceștia au uitat să comunice între ei, să se întâlnească în afara profesiei, lucru care, lasă urme atunci când situația o cere să colaboreze unii cu ceilalți”, susține președintele O.A.R., Filiala Teritorială Ploiești.

Tot ca deziderat personal, arh. Alexandru Bondrea, președintele O.A.R., Filiala Teritorială Prahova, susține că și-a propus „transmiterea către factorii decizionali ai comunităților județene sau locale a faptului că arhitecții sunt parte a echipei acestora și sunt dornici să participe la deciziile acestora și să îi consilieze spre binele comunității din care fac parte”.

Activitatea derulată de Alexandru Bondrea, președintele O.A.R., Filiala Teritorială Prahova, merită aprecierea comunității.