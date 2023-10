Viața la bloc în Ploiești: „Avem la robinete apă rece în loc de apă caldă”. Explicația Termo Ploiești

Pentru locatarii din blocul 41 de pe strada Aleea Strunga din Ploiești ultima săptămână a fost una de coșmar, pentru că la robinet în loc de apă caldă au avut apă rece.

„Apa calda e rece la blocul 41 din Cartierul 9 mai. Avem la robinete apă rece în loc de apă caldă de o săptămână. Aseară am sunat la Termo Ploiești și mi s-a spus ca vecinul ar fi sucit de o vană. Am insistat pentru că m-am gândit că în zonă este o avarie. Am luat legătura și cu administratorul. Problema este că nu se furnizează apa la temperatura cerută, iar situația este și la blocul 43”, ne-a semnalat o cititoare a Observatorulph.ro.