Un ploieștean a aflat că trebuie să plătească taxă de deconectare/conectare, deși a avut curent electric non-stop. Răspunsul Electrica Furnizare

Un ploieștean care locuiește într-un apartament situat pe Bulevardul Republicii a avut parte de o „surpriză” nu tocmai plăcută. Bărbatul susține că, în lipsa facturilor la curent electric, a acumulat două luni restanțe către furnizorul de curent electric. Ploieșteanul a achitat factura în aceeași zi în care a fost notificat prin mesaj telefonic, însă a aflat că luna următoare trebuie să achite taxă de deconectare/conectare, deși nu a avut întrerupt curentul electric niciun moment.

- Publicitate -

Constantinescu Ioan Adrian, în vârstă de 70 de ani, din Ploiești, susține că nu a primit, în ultimele două luni, facturile de la Electrica Furnizare. Cum nu a acumulat până acum datorii la furnizorul de curent electric, a crezut că este vorba doar de întârziere a facturilor.

„În data de 1 august am primit un mesaj telefonic de la Electrica Furnizare prin care eram atenționat că trebuie să achit suma de 98 de lei, în caz contrar urmând ca locuința să fie deconectată de la curent electric.

În aceeași zi, m-am prezentat la sediul Electrica Furnizare din Ploiești, unde mi s-a comunicat că facturile au fost trimise, însă a existat o problemă legată de transmiterea facturilor de către firma care realizează acest lucru.

Mi s-a spus să achit rapid suma de 98 de lei aferentă consumului electric pentru ultimele două luni, după care să prezint factura achitată la sediul Electrica Furnizare”, ne-a povestit Ioan Adrian Constantinescu.

Ploieșteanul susține că, în aceeași zi, a achitat suma și a revenit la sediul Electrica Furnizare din Ploiești, însă a avut parte de o nouă „surpriză”.

„Mi s-a comunicat că luna viitoare va trebui să achit taxele de deconectare/conectare, fiecare în valoare de 159 de lei, în condițiile în care apartamentul meu nu a fost deconectat niciun moment de la sistemul de curent electric.

- Publicitate -

Am depus o cerere prin care am solicitat analizarea cazului, pentru că nu înțeleg de ce trebuie să plătesc taxă de deconectare/conesctare luna viitoare dacă nu am avut întrerupt curentul electric”, a povestit Ioan Adrian Constantinescu, precizând că dacă ar fi primit facturile la timp nu ar fi fost nevoit să ajungă în situația asta.

Curios este că situații similare au fost semnalate și de alți ploieșteni care nu au primit facturile de curent electric. Ulterior, după ce au fost notificați prin mesaje de către furnizor că au restanțe la plată și au achitat facturile, oamenii susțin că au aflat că trebuie să achite taxele de deconectare/conectare.

Un ploieștean a aflat că trebuie să plătească taxă de deconectare/conectare, deși a avut curent electric non-stop. Răspunsul Electrica Furnizare

Observatorulph.ro a solicitat un punct de vedere companiei Electrica Furnizare, atât cu privire la cazul semnalat de Ioan Adrian Constantinescu, cât și cu privire la aspectele reclamate și de alți ploieșteni.

- Publicitate -

Răspunsul Electrica Furnizare

„Cazul clientului la care faceți referire în solicitarea de presă a făcut obiectul unei analize interne în cadrul companiei, iar, pentru detalii cu privire la procesul de deconectare din teren, ne-am adresat operatorului zonal de distribuție, urmând să finalizăm analiza după colectarea tuturor datelor. Clientul Electrica Furnizare va fi informat în mod direct cu privire la concluziile analizei.

În ceea ce privește cazurile la care faceți referire, solicităm clienților Electrica Furnizare să se adreseze direct furnizorului de energie pe canalele dedicate pentru ca fiecare caz să fie analizat și tratat în mod particular.

Electrica Furnizare pune la dispoziția clienților săi formularul de contact online, disponibil la link-ul https://www.electricafurnizare.ro/asistenta/contactati-ne-in-scris/, ce poate fi utilizat pentru transmiterea de solicitări către furnizor din confortul casei.

- Publicitate -

Compania depune în mod constant eforturi atât pentru îmbunătățirea experienței clienților în punctele de prezență ale companiei, cât și pentru soluționarea cu rapiditate a oricărei situații semnalate de către aceștia.

În acest sens, pentru a evita timpii de așteptare în punctele de lucru, compania a implementat în beneficiul clienților soluția de programare din timp a vizitei utilizând platforma E-Programare, disponibilă la link-ul https://www.electricafurnizare.ro/e-programare/.

Electrica Furnizare pune pe primul loc interesul clienților săi și își exprimă, și pe această cale, toată deschiderea pentru soluționarea oricărei situații apărute în relația cu furnizorul”.