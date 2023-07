Viața la bloc nu este chiar atât de simplă precum pare. Pe lângă costurile care apar pentru plata întreținerii, un ploieștean susține că nu are parte de liniște din cauza câinilor deținuți de vecini.

A fi proprietar într-un bloc nu îți garantează „libertatea” de a face ce vrei tu, fără să respecți niște reguli de bun simț. Cel puțin așa prevede Ordinul 1058/2019, care include și un set de „norme și bună vecinătate dintre proprietari”.

Drepturile proprietarilor din condominiu, potrivit actului normativ, „nu pot fi lezate de nicio acțiune sau inacțiune a celorlalți proprietari din condominiu, de chiriași, persoanele care locuiesc, persoanele care sunt găzduite pe perioadă determinată sau persoanele aflate în tranzit în condominiu”.

Viața la bloc. Un ploieștean reclamă câinii vecinilor

„Ne-am mutat de puțin timp într-un bloc cu patru etaje în zona de Nord a Ploieștiului.

Nu am crezut că viața la bloc se va transforma într-un coșmar. Precizez că am un copil de un an și jumătate, iar în bloc nu se respectă nici măcar o jumătate de oră de liniște.

La etajul I, vecina are un câine care latră aproape toată ziua. La etajul doi este un alt vecin care bate tot timpul în țeavă când aude câinele cum latră, iar la etajul 3 este un alt câine, de talie mare, care latră mai tot timpul.

Nu vreau să se înțeleagă greșit. Iubesc câinii, dar consider că aceștia nu trebuie lăsați în casă singuri.

Câinii vecinilor sunt și agresivi. Un vecin chiar a fost mușcat în urmă cu mai mulți ani, iar la intrarea pe scara blocului este tot timpul lac de la urină.

După ce le-am spus vecinilor că situația nu mai poate continua la nesfârșit, că am copil mic care se trezește plângând când latră câinii, nici la bună ziua nu-mi mai răspund. La ședința de bloc nu am rezolvat nimic, pentru că și administratorul de bloc, care locuiește la scara vecină, are câine”, ne-a povestit un ploieștean.

Tulburarea liniștii de la bloc este contravenție

Legislația în domeniu este clară. „Este interzisă tulburarea liniștii proprietarilor/locatarilor din condominiu între orele 22.00-08.00, 13.00-14.00, conform Legii nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, republicată, precum și în intervalul stabilit în cadrul asociației de proprietari, de către orice persoană prin producerea de zgomote, larmă sau prin folosirea oricărui aparat, obiect ori instrument muzical la intensitate mare”, se precizează în Ordinul 1058/2019.

Articolul prevăzut nu face însă nicio referire la câinii care latră de dimineață până seară. Există însă o reglementare pentru astfel de situații.

Cei care dețin animale de companie, potrivit regulamentului care vizează „norme și bună vecinătate dintre proprietari”, „au obligația să respecte prevederile legale pentru deținerea acestora, precum și obligația de a nu tulbura liniștea locatarilor, de a menține curățenia pe spațiile comune, precum și de a lua toate măsurile necesare pentru a nu aduce atingere drepturilor celorlalți proprietari”.

În regulamentul prevăzut de actul normativ nu sunt stabilite sau aplicate sancțiuni de către organele asociației de proprietari.

Cei care se confruntă cu astfel de probleme pot semnala aceste aspecte la poliție, dacă de vorbă bună proprietarii nu înțeleg că unii oameni, oricât de iubitori de animale ar fi, nu pot suporta la nesfârșit, lătratul câinilor de dimineața până seara, dar nici mizeria lăsată pe scara blocului.

La Timișoara există un precedent. Un regulament local stipula faptul că proprietarii de apartamente pot crește câini cu acordul vecinilor.

Un nou regulament propus a venit la scurt timpo după ce Curtea de Apel Timiș a considerat că hotărârea Consiliului Local este întemeiată. Numai că, la scurt timp, după pronunșare, fost propus un nou regulament cu privire la câini.

„Deţinătorii de animale de companie au obligaţia de a respecta normele sanitar-veterinare, de igienă şi curăţenie, de siguranţă şi linişte publică şi de a lua toate măsurile posibile şi legale în vederea respectării orelor de linişte, a siguranţei publice, şi pentru a înlătura orice disconfort ce poate fi adus vecinilor”, se arată în regulamentul propus de Consiliul Local din Timișoara, care însă a eliminat prevederea prin care se solicita acordul vecinilor pentru creșterea animalelor în apartament.

Tu ce problemă ai la bloc?