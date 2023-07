Cu siguranța viața la bloc nu este nici pe departe ușoară. Dacă ai neșanșa să ai tot timpul apartamentul inundat de vecinul de deasupra atunci, cu siguranța, lucrurile se complică. Primul pas ar fi rezolvarea situației pe cale amiabilă.

Dacă locuiești la bloc, cu siguranță, te-ai lovit de o sumedenie de probleme, mai ales atunci când ai neșansa de a constata că apartamentul tău a fost inundat de vecinul de deasupra.

O astfel de situație poate fi tratată în mod diferit, în funcție de problema care a generat inundația, respectiv dacă este vorba despre instalațiile de apă și canalizare părți comune ale imobilului sau dacă este vorba despre o problemă care ține strict de instalația proprie din apartament.

În mod normal, asociația de proprietari, în cazul în care vorbim de părțile comune ale imobilului, ar putea să suporte costurile pentru înlocuirea conductei. Dacă este vorba strict de o instalație din apartament, atunci proprietarul este cel care este obligat să repare și să suporte prejudiciul creat ca urmare a inundației.

Cu siguranță, lucrurile s-ar rezolva lesne dacă vecinul care a inundat ar avea asigurare la apartament, valabilă și în astfel de situații, pentru că sumele necesare pentru reparații ar putea acoperi toate daunele în astfel de cazuri.

Viața la bloc în Ploiești. Ce poți face dacă te inundă vecinul

„Locuiesc într-un apartament al unui bloc din zona de Nord a Ploieștiului, iar de un an vecinul de deasupra nu schimbă sifonul din pardoseală. Îmi zice că nu-și permite. Tavanul din baie este permanent umed și un perete este afectat.

Asociația mă trimite în tribunal șă îl dau în judecată. Menționez faptul că deplasarea mea fizică este foarte grea în urma unei boli. Ce pot face? Am trimis pe mail la Primărie. Din păcate situația nu s-a rezolvat”, ne-a scris un cititor al Observatorulph.ro, care ne-a explicat că orice formă de comunicare s-a oprit, iar vecinul de deasupra invocă faptul că nu are bani.

Primul pas ar fi de rezolvare a problemei pe cale amiabilă. Însă ce poți face când situația nu se rezolvă?

„Am încercat rezolvarea problemei pe cale amiabilă. Inițial, vecinul mi-a spus că va rezolva problema, însă după aceea a susținut că nu are bani. Am apelat la asociația de proprietari, care a făcut o constatare în apartamentul meu. Problema este că, treptat, s-a mărit circumferința zonei inundate și, din cauza umezelii, a început să se desprindă faianța de pe perete”, ne-a scris cititorul Observatorulph.ro.

Problema ar putea fi rezolvată prin înlocuirea sifonului, dar intervenția trebuie suportată de către proprietarul apartamentului unde a apărut problema.

Cu alte cuvinte, persoana în cauză ar putea apela la un instalator autorizat care, contra-cost, să rezolve problema.

Legislația actuală, respectiv Legea 196/2018, prevede că: „în cadrul proprietăţii individuale, proprietarul are obligaţia să păstreze şi să întreţină în stare de funcţionare şi siguranţă spaţiile interioare, echipamentele şi instalaţiile din dotarea tehnică a proprietăţii individuale, respectiv instalaţiile sanitare, de încălzire, canalizare, alimentare cu energie electrică, gaz, apă, precum şi altele de această natură, pe cheltuiala sa, astfel încât să nu aducă prejudicii celorlalţi proprietari din condominiu”.

„Dacă proprietarul unei locuinţe ori al unui spaţiu cu altă destinaţie provoacă daune oricărei părţi din proprietatea comună sau din proprietatea individuală a altui proprietar din condominiu, respectivul proprietar are obligaţia să repare stricăciunile sau să suporte cheltuielile pentru lucrările de reparaţii”, se arată în actul normativ.

Din păcate, în astfel de cazuri, dacă ești prejudiciat, iar vecinul nu vrea să repare instalația pe cale amiabilă, rămâne o singură soluție, respectiv instanța.

În cele mai multe cazuri, pentru că o astfel de procedură este de durată, este de preferat rezolvarea problemei tot calea amiabilă, chiar dacă acest lucru reprezintă un efort uriaș.