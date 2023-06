A apărut o nouă pădure în Prahova. 100.000 de salcâmi, plantați în comuna Lipănești

Este al cincilea an consecutiv când, în comuna Lipănești, are loc o campanie de plantare de salcâmi pe un teren neproductiv, în suprafață de 17,6 hectare, pus la dispoziție de Primărie. Asociația „Se poate”, cu sprijinul a sute de voluntari, a reușit să transforme un teren uscat într-o adevărată oază de verdeață.

Plantația se află pe malul stâng Teleajen. Daniel Enăchescu, președintele Asociației, ne-a precizat că până acum au fost plantați 100.000 de salcâmi.

„Campania a împădurire a început în 2017. Are loc primăvara și toamna, iar scopul este acela de a transforma o suprafață enormă de teren neproductiv într-o zonă verde. Potrivit specialiștilor, aici nu pot fi plantați decât salcâmi, fiind singurii arbori care rezistă. La cea miai recentă campanie, cea de primăvară, am avut peste 300 de voluntari alături. Am plantat aproximativ 5000 de copaci, iar felul în care arată acum zona nu poate decât să ne bucure”, ne-a spus Daniel Enăchescu.

Proiectul se derulează cu bani din sponsorizări și donații, iar președintele Asociației consideră că după campania care va avea loc în toamnă, misiunea va fi dusă la bun sfârșit. Asociația a fost recunoscută luna aceasta de către Comisia Europeană partener European Green Week.