Invazie de urși la Telega. Autoritățile locale avertizează populația să nu provoace în niciun fel animalele

Localnicii din Telega, speriați din cauza apariției urșilor pe străzile din comună. Nu mai puțin de 6 astfel de exemplare au fost identificate de către autoritățile locale, care sunt în alertă.

Cel mai recent caz a fost înregistrat ieri, pe Șoseaua Nouă. Oamenii s-au panicat și au sunat la 112.

„Avem, într-adevăr, o mare problemă cu urșii. Sunt șase exemplare care ne fac probleme Au atacat două gospodării și au omorât mai multe oi și capre. La nivel de administrație locală am constituit celula de criză și am acționat așa cum prevede legea. Tot ce am reușit a fost măsura îndepărtării urșilor.

I-am avertizat pe localnici să fie prudenți și să nu stârnească animalele. Singurul lucru pe care trebuie să îl facă e să sune la 112 pentru ca echipa operativă să poată interveni”, a precizat primarul comunei, Costel Brezeanu.