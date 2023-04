Ploieștean înșelat la cântar pe platoul Halelor Centrale. Cum să te ferești de comercianții hoți

Un bărbat care a cumpărat banane pe platoul de la Halele Centrale din Ploiești a constatat, la scurt timp, că a fost înșelat la cântar. „Nu cumpărați de la comercianții care nu au cântarul la vedere”, este sfatul ploieșteanului.

Ploieșteanul Costin Leescu, în vârstă de 36 de ani, a fost, luni, împreună cu fiul său, pe platoul de la Halele Centrale din Ploiești și a trăit aproape aceeași experiență neplăcută de anul trecut.

Ploieșteanul susține că, la fel ca anul trecut, a constatat că a fost înșelat la cântar de către o vânzătoare de pe platoul Halelor Centrale.

„Am fost la piața de la Halele Centrale și am cumpărat de la o vânzătoare banane și căpșuni, aceasta având la vânzare și roșii, dar și castraveți.

La banane erau afișate două prețuri: pe taraba unde erau expuse bananele mai mici era prețul de 5,99 lei/kg, iar undeva sus, unde erau expuse pe sfoară alte banane, prețul era de 6,99 lei/kg.

Am ales să cumpăr banane la prețul 5,99 lei/kg, ambele produse fiind de calitate. După ce am cumpărat, pentru că anul trecut am avut o experiență neplăcută când am luat roșii și am constatat că erau cu 400 de grame în minus, am intrat în Halele Centrale și am rugat un comerciant de la piața de pește să mă lase ă cântăresc cele cinci banane cumpărate.

Am constatat că bananele, care au fost calculate că ar avea 800 de grame, în realitatea aveau doar puțin mai mult de 500 de grame. Nici nu ar fi avut cum să aibă 800 de grame, pentru că erau erau cinci banane de dimensiune mică”, ne-a povestit Costin Leescu, susținând că a mers la vânzătoare, care, fără să comenteze, a plătit pe loc diferența de 1,60 de lei, motivând că 0,50 lei a costat punga.

Justificarea vânzătoarei, susține ploieșteanul, a fost că a calculat cât costă bananele după prețul cel mai mare, de 6,99 de lei/kg, deși aceasta știa foarte bine că marfa a fost luată de pe tarabă, iar prețul afișat acolo era de 5,99 de lei.

Atenție la cântar!

„Atenție mare la cântar! Sfatul meu este ca persoanele care ajung pe platoul de la Halele Centrale din Ploiești să fie atente să nu cumpere de la comercianții care nu au cântarul la vedere, adică acesta se află în spatele legumelor.

În al doilea rând, indiferent de cantitatea achiziționată, sfatul meu este să cântărească produsele.

Pentru mine este pentru a doua oară când constat că nu este același gramaj. Nu este vorba de sumă, ci de faptul că sunt pensionari care ar dori să-și cumpere un fruct”, susține Costin Leescu, care recunoaște că nu a făcut plângere la Poliție, dar că a dorit să-i atenționeze pe cei care ajung pe platoul de la Halele Centrale să acorde mare atenție la cântar când își cumpără legume și fructe.