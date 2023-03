Primarul din Băicoi a câștigat războiul cu ANI. După trei ani de procese, instanța a decis că Marius Constantin nu s-a aflat în incompatibilitate

Primarul orașului Băicoi, Marius Constantin, a câștigat definitiv procesul cu Agenția Națională de Integritate. În ianuarie 2020, edilul prahovean fusese declarat incompatibil, întrucât „în perioada 21 noiembrie 2016 – 27 iunie 2017 a exercitat simultan atribuțiile de primar și funcția de consilier local”. Marius Constantin a contestat raportul ANI.

Curtea de Apel Ploiești a anulat raportul de evaluare al Agenției Naționale de Integritate, în noiembrie 2021.

Procesul a continuat, iar vineri, 17 martie, 2023, Înalta Curte de Casație și Justiție a dat câștig de cauza primarului din Băicoi si a decis definitiv că acesta nu a fost in incompatibilitate, așa cum a susținut Agenția Națională de Integritate.

„Astăzi am primit o soluție judiciară care mă bucură și are influență benefică asupra unei frumoase comunități locale din Prahova. Înalta Curte de Casație și Justiție ne-a dat câștig de cauză și a decis definitiv că primarul orașului Băicoi, Marius Ioan Constantin, nu a fost in incompatibilitate, așa cum a susținut Agenția Națională de Integritate într-un demers ilegal. Trei ani de procese, de muncă și emoții și azi, într-un final, am câștigat definitiv. Frumoasele proiecte al Băicoiului merg înainte ! Păcat că nu se întâmplă și la Ploiești”, a scris, într-o postare pe Facebook, avocatul primarului Constantin, George Botez.