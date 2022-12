Peste 150 de tablete pentru elevi ajung în comuna Drăgănești

Printre cele 50 de localități din Prahova ale căror unități de învățământ vor beneficia de echipamente IT, se află Comuna Drăgănești. Elevii școlii de aici vor primi 159 de tablete conectate la internet gratuit.

Astfel, elevii Școlii Gimnaziale Drăgănești vor primi 159 de tablete, 16 laptopuri, 6 sisteme AIO (All in One), 14 camere web, 11 tablete grafice, 6 table interactive și 5 videoproiectoare cu ecran.

Proiectul, la nivel de județ, are o valoare de 24.292.240 de lei și este finanțat din fonduri europene, prin Programul Operațional Competitivitate.

Achiziția a fost făcută în cadrul proiectului Consiliului Județean Prahova „Creșterea gradului de digitalizare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din județul Prahova prin achiziționare de echipamente și servicii de conectare și acces Internet”.