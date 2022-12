Skipass unic pe toate instalațiile de transport pe cablu din Sinaia. Primăria a cumpărat instalaţiile şi clădirile Teleferic Sinaia

Primăria Sinaia a cumpărat activele Teleferic Sinaia, astfel că în staţiune va exista, din acest sezon, un skipass unic pentru transportul pe cablu.

Informația a apărut vineri pe pagina de Facebook Gondola Sinaia. Primarul de la Sinaia, Vlad Oprea, a declarat că instalaţiile şi clădirile aferente Teleferic Sinaia au fost cumpărate de primărie cu 2 milioane de euro, rezultatul major al acestei investiţii fiind acela că va exista o cartelă unică pentru transportul pe cablu, potrivit digi24.ro.

„Da, avem multe vești de împărtășit. Vești mari, cum n-am mai avut de mult timp. Poate niciodată.

Da, avem o nouă instalație în Valea Dorului. Este vorba despre un telescaun nou, Doppelmayr, cu patru locuri, care va deservi șase pârtii, dintre care trei noi.

Da, vestea cea mare este că suntem în plin proces de achiziționare a activelor Teleferic Sinaia.

„Este o reparație istorică, un moment extrem de important pentru schiul sinăian și pentru întreaga comunitate locală. Am câștigat licitația, în următoarele săptămâni vom încheia contractul de vânzare-cumpărare. Din acel moment vom avea skipass unic pe toate instalațiile de transport pe cablu din Sinaia.”- Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia.

Am mai cumpărat și un utilaj nou de bătut zăpada, am investit în cel mai performant sistem de parcare în zona Telegondolei, am ridicat parazăpezi, avem o zonă nouă de casierii, două noi ticketbox-uri, am amenajat noi pârtii în zona alpină și suntem pregătiți pentru un sezon bun.

Nu va fi ușor, deoarece preluarea telecabinelor vechi implică multe resurse, dar suntem optimiști.

În legătură cu startul sezonului de iarnă: muntele se pregătește. Ca de obicei, rămâneți aproape, vom anunța. Deocamdată, estimăm intervalul 10-20 decembrie, dar, desigur, rămânem la dispoziția vremii (prognozele anunță încălziri, deci nu riscăm deocamdată pornirea instalațiilor de zăpadă artificială).

Cu mai multe informații referitoare la noile pârtii, noua hartă a domeniului schiabil și prețuri, vom reveni luni. Nu, nu vor fi astronomice, așa cum deja am văzut că se vehiculează pe rețelele sociale.

Pe curând!

PS – Și da, am câștigat din nou, pentru al șaselea an consecutiv, titlul pentru cea mai bună stațiune de ski din România – World Ski Awards.” au notat pe pagina de Facebook reprezentanții Gondolei din Sinaia.