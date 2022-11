Comuna Aluniș, dotări la standarde europene pentru școala din localitate. Alte două proiecte de anvergură au fost aprobate

Au trecut de la creta clasică și burete la tabla interactivă. Pe scurt, standarde educaționale și dotări demne de o școală europeană. Pentru a susține performanța în ceea ce privește procesul de învățământ, unitatea școlară din localitate a fost dotată cu echipamente hi-tech.

Prin implicarea conducerii Școlii Gimnaziale „Gh. Costescu” Aluniş, începând din acest an, toţi elevii din comună beneficiază de dotări cu echipamente IT la standarde europene: table albe interactive, sisteme All in one, camere web, videoproiectoare, laptopuri și tablete grafice.

De asemenea, prin PNRR, administrația locală din Aluniș are alte două proiecte de amploare, ce au primit deja aprobare. Este vorba despre actualizarea si elaborarea în format GIS a Planului Urbanistic General al comunei Aluniș, judetul Prahova și sistem integrat de monitorizare video al comunei Aluniș, județul Prahova.