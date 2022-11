Conductă de apă spartă și terasament prăbușit pe raza localității Puchenii Mari. Un cititor a trimis pe adresa redacției fotografii care surprind porțiunea de drum avariată, dar și echipele de muncitori care lucrează la repararea drumului. Incidentul a avut loc miercuri noapte.

Contactat telefonic, primarul din Puchenii Mari, Constantin Negoi, a spus că a trimis echipe în teren la prima oră a dimineții.

Cunoaște situația care, spune acesta, este remediată de către constructor.

Mai mult, până la recepția lucrării referitoare la introducerea rețelei de apă și canal în comună, „astfel de probleme pot apărea”.

„S-a surpat terasamentul. A țâșnit și apă pe conductă. Nu știu din ce cauză. Am cerut să fie remediată situația urgent. Oricum, localitatea nu are rețea de apă și canalizare funcțională. Recepția se va face abia în martie, aprilie 2023. Prin programul „Anghel Saligny” am accesat 13 milioane de lei pentru proiectul acesta”, a spus primarul Constantin Negoi.