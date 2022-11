Colecționarul de amintiri din lumea satului. Marian Șuga, fost învățător la Bărăitaru, a scris, în memoria părintelui său, monografia așezării în care a văzut lumina zilei

Provine dintr-o familie de învățători. Își iubește satul fiindcă așa l-a învățat părintele său, de mic copil. Marian Șuga, ajuns acum la 66 de ani, a vrut să îndeplinească o mare dorință a tatălui său, Gheorghe Șuga, învățător la Bărăitaru, comuna Drăgănești. Un om care șase ani din viață i-a petrecut în lagăr, în Siberia. Datorită faptului că era dascăl, muncile silnice la care a fost supus erau…„un pic mai ușoare”, povestește, astăzi, fiul acestuia. Și fiindcă și-a iubit atât de mult pământul natal, familia lui Gheorghe Șuga a vrut să ducă la îndeplinire un vis: realizarea unei monografii a localității, care cuprinde, inclusiv, amintiri din lagărul de prizonieri siberian.

A început să descoasă trecutul satului cu începutul

A făcut asta scriind despre vechimea așezării ca loc de baștină și simțind nevoia de a spune câte ceva despre localitatea în care s-a născut. Descriind trecutul, Gheorghe Șuga, fostul dascăl care, în ciuda unei vieți grele, a apucat 95 de ani de viață, a considerat că ar fi interesant să aștearnă pe hârtie povestiri despre oameni. Povestiri despre condițiile istorice, sociale și culturale, care au contribuit la formarea și dezvoltarea ca așezare a satului, dar și să-și omagieze moșii și strămoșii. A găsit de cuviință să arate cu ce s-au ocupat, cum au trăit și cum s-au comportat în timp, generație după generație.

„Fiecare generație ce moare este o bibliotecă distrusă, un roman curmat, un noian de bătrâni dispăruți pe veci, dacă cineva cu dragoste nu se îngrijește să le aducă la lumină faptele. Fiecare individ în viață este un martor, un document, o arhivă. Lucrarea aceasta poate rămâne abecedarul istoric al acestei așezări”, sunt cuvintele atât de frumos așternute pe hârtie de către autorul monografiei satului Bărăitaru.

„Tata nu a mai apucat să atingă filele acestei monografii, dar știu că e mulțumit Acolo unde e”

„Tata a avut o viață grea. Registrului lui, vreo 70 de pagini, l-am parcurs, am savurat fiecare cuvânt și am considerat, ca un omagiu adus lui, să îi finalizez lucrarea. Monografia, care a văzut lumina tiparului în 2017, a fost, de altfel, și tema lucrării mele de licență. Chiar dacă trecut de prima tinerețe, da, am absolvit și o a doua facultate, cea de Geografie. Până să moară l-am întrebat: tată, ai vrea ca lumea să îți știe povestea, ai vrea ca toate notițele acestea ale dumitale să fie citite de cât mai mulți? Mi-a zis senin că da. S-a stins. Nu a mai apucat să atingă filele acestei cărți, dar știu că e mulțumit Acolo unde e”, a mărturisit coautorul lucrării.

Omul care și-a iubit locurile natale la fel cum și-a iubit familia, prahoveanul Gheorghe Șuga, a ținut ca în notițele sale, transpuse, ulterior, în monografie, să împărtășească puțin și din crunta sa experiență de prizonier de război.

Redă, cu vocea stinsă, câteva fragmente din acei ani cumpliți, chiar fiul acestuia, Marian Șuga.

6 ani din viață, petrecuți în lagăr, în Siberia

„Tata, din 1944 până în 1950 a stat în lagăr, în Siberia. A fost capturat la Cotul Donului. A muncit în galerii. Și-a distrus plămânii. Îmi amintesc cum îmi povestea că, de frig, avea un coleg, dormeau unul peste celălalt. Când cel de deasupra se „răcea”, făceau schimb. Era veşnic flămând. A trăit cu ceai de cicoare, coji de pâine și orz decorticat, fiert. Seara, câte o farfurie de ciorbă din varză acră, care era foarte sărată. Aceasta era toată masa unui om care lucra şi îndeplinea norma complet. Când se dădea pedeapsă la carceră, era inuman. Carcera era o clădire mică, fără geamuri, fără sursă de căldură. Pe jos erau pietre, ca să fie cât mai frig. În carceră nu aveai voie să iei îmbrăcăminte mai groasă. Puteai să porți numai hainele obișnuite. Chiar și la 90 și ceva de ani, tata își amintea toate aceste lucruri ca și cum ar fi fost ieri. S-a prăpădit la 95 de ani din cauza problemelor la plămâni. Și-a zis rugăciunea și s-a dus”, a mai povestit fostul învățător, Marian Șuga.

Muzeul tradițiilor, la Bărăitaru

Monografia satului poate fi studiată de către orice persoană care ajunge în localitate. La Căminul Cultural, există o cameră dedicată vechilor obiceiuri ale locului. „Sunt obiecte care au chiar și peste 100 de ani. De la cuverturi, lenjerii de pat brodate manual, lăzi de zestre, obiecte care erau folosite la muncile câmpului, dar și cele necesare într-o gospodărie a locului. Toate le-am donat pentru acest muzeu. Totul în memoria tatălui meu, dar și pentru ca nepoții și strănepoții niciodată să nu uite”.

Fiindcă da, „fiecare generație ce moare este o bibliotecă distrusă, un roman curmat, un noian de bătrâni dispăruți pe veci, dacă cineva cu dragoste nu se îngrijește să le aducă la lumină faptele”.