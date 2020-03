Marius Constantin, primarul orașului Băicoi: Pentru două persoane din cinci aflate în autoizolare în Băicoi, a expirat perioada

Marius Constantin, primarul orașului Băicoi, a transmis prin intermediul paginii de facebook un comunicat prin care informează locuitorii orașului cu privire la situația suspiciunilor de coronavirus din localitate. Potrivit edilului, pentru două persoane din cinci aflate până astăzi în autoizolare, a expirat perioada.

„In aceasta zi, din cele 5 persoane care se aflau in autoizolare la domiciliu in orasul Baicoi, pentru 2 persoane a expirat perioada de autoizolare(14 zile) astfel raman 3 persoane in aceasta situatie.

Au fost verificate si gasite la domiciliu conform normelor in vigoare.

Tinand cont de faptul ca, de azi Romania a intrat in stare de urgenta, va rugam sa respectati masurile de autoprotectie pentru prevenirea infestarii si transmiterii virusului.

Va rog sa evitati pe cat posibil, deplasarile de la domiciliu.

Sub sloganul "Eu ajut, tu stai acasa" am constituit o echipa de cinci voluntari cu care va sprijinim in realizarea cumparaturilor. Pentru ca riscurile sa fie cat mai mici, voluntarii si cei care au nevoie de ajutor vor purta masti de protectie si vor pastra o distanta de cel putin 2 metri. Taxa pentru livrare este 0. Prin acest program, cumparaturile dumneavoastra vor fi aduse la usa.

Cei care doresc sa beneficieze de programul"Eu ajut, tu stai acasa"pot suna la nr de telefon 0746385714 la care voi raspunde personal pentru a impiedica orice tentativa de inselaciune.

Prin aceasta masura dorim sa ajutam combaterea raspandirii virusului dar si pe cei in varsta care in aceasta perioada ajung mai greu la farmacie sau la supermarket.” a scris Marius Constantin pe pagina de facebook