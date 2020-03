Alin Moldoveanu, primarul din Poaian Câmpina: ”Nu vor mai fi inundații” - FOTO

Primarul din Poiana Câmpina le promite locuitorilor comunei că nu vor mai avea inundații. Acesta a demarat proiectul „Realizare sistem de colectare și evacuare ape pluviale Vâlcel Tulburea prin amenajarea de văi de scurgere și amenajarea de șanțuri și podețe în comuna Poiana Câmpina‟, proiect aprobat, a cărui licitație s-a ținut la CNI, iar firma câștigătoare s-a apucat deja de treabă.

Locuitorii din Poiana Câmpina încă mai au în minte imaginile cu inundațiile periodice, când ploile torențiale au provocat formarea de viituri. Zeci de gospodării au fost inundate, s-au rupt conducte de alimentare cu gaze, au fost avariate mașini, iar viețile oamenilor au fost în pericol.

În unele zone, au fost luate măsuri de urgență, de consolidare a malurilor și reparare a drumurilor, însă era nevoie de o lucrare mai amplă pentru rezolvarea problemei. Cum bugetul comunei este limitat, primarul a început demersurile pentru obținerea sumelor necesare de la Guvern.

A fost avută în vedere o finanțare specială, cuprinsă într-un subprogram destinat lucrărilor în primă urgență, care se acordă de Ministerul Dezvoltării, în cadrul Programului Național de construcții de interes public sau social.

Pregătirea documentației pentru accesarea fondurilor a devenit o prioritate la Primăria Poiana Câmpina.

”Au fost luni de zile de muncă, de stat peste program, ne-a apucat și 10 noaptea în primărie. Am pregătit documentația, apoi aprobări în Consiliul Local (în unanimitate), avize, întocmirea studiului de fezabilitate, autorizație de construire, certificat de urbanism. Documentele au trecut prin comisii tehnice, atât la Compania Națională de Investiții, cât și la Ministerul Dezvoltării, tot timpul ne mai cereau câte ceva, dar am reușit să trimitem tot la timp, ca să obținem aprobare cât mai repede. Eu am venit la Primărie să fac treabă, să rezolv problemele grave ale localității și asta fac. Alerg după bani extrabugetari, sume mari. Mă ocup de toate problemele, nu las niciun detaliu la voia întâmplării, doar așa se pot întâmpla lucrurile”, a declarat Alin Moldoveanu, primarul din Poiana Câmpina, pentru Observatorulph.ro.

Lucrarea presupune realizarea unui sistem de colectarea și evacuare a apelor pluviale, amenajarea unor văi de scurgere pe o lungime de 1.850 metri, betonarea albiei vâlcelului Tulburea pe 1.412 metri și realizarea a 73 de podețe de acces la proprietățile din zonă.