Răzvan Stoian, de la horticultor la pasiunea de a realiza cadouri inedite

Zona centrală a Ploieștiului s-a umplut de tarabe. La standurile cu mărțișoare deja au apărut primii clienți și, tot aici, Răzvan Stoian, horticultor de profesie, oferă spre vânzare cadouri personalizate, de la tablouri realizate prin imprimarea fotografiilor pe pânză, până la cărți vechi readuse la viață printr-o tehnică aparte.

Totul este lucrat până la perfecțiunea detaliilor. Răzvan Stoian, din Plopu, este horticultor de profesie, însă în urmă cu ceva timp și-a dat seama că are înclinații artistice.

În locul mărțișoarelor tradiționale, Răzvan Stoian are la vânzare tablouri realizate prin imprimarea fotografiilor pe pânză, dar și cărți vechi readuse la viață printr-o tehnică aparte.

„Totul a plecat de la o joacă. Prima care s-a gândit să realizeze aceste obiecte a fost soția. Am dezvoltat totul și am îmbunătățit calitatea de fiecare dată și atunci am hotărât să venim în fața ploieștenilor cu ceva deosebit. Noi nu avem mărțișoare. Noi suntem un pic atipici pentru că sperăm ca lucrările noastre să dăinuie și rămână multă vreme în casa celor care primesc astfel de cadouri”, povestește Răzvan Stoian .

Cărțile oferite drept cadou au la rândul lor o poveste, la fel ca și noua pasiune a familiei Stoian.

„Avem cărți pe care le-am însuflețit. Le-am cumpărat din Obor, de pe jos... Nu aveau nicio șansă și le-am dat o tentă artistică”, ne-a explicat Răzvan.

Răzvan Stoian are la vânzare și mai multe tablouri realizate prin imprimarea fotografiilor pe pânză, dar și felicitări cu motive florale realizate prin tehnica origami.