Măsuri speciale la Aluniș pentru prevenirea coronavirusului și gripei. Aproximativ 120 de locuitori sunt plecați la muncă în Italia

Primăria Aluniș a convocat Comitetul Local pentru Situații de Urgență în vederea stabilirii unui plan de măsuri în contextul situației legate de extinderea epidemiei de coronavirus în mai multe țări din Uniunea Europeană, dar și în contextul declarării, la nivel național, a epidemiei de gripă.

Prima măsură luată la nivelul comunei a fost dotarea cu substanțe de curățenie, aprobate de Ministerul Sănătății, pentru instituțiile publice, în special pentru unitățile de învățământ.

„Am convocat Comitetul Local pentru Situații de Urgență. Planul de măsuri stabilit a inclus achiziționarea de substanțe dezinfectante, aprobate de Ministerul Sănătății, pentru cele două școli, pentru centrul medical, pentru căminul cultural și pentru primărie. Am luat în calcul să fim pregătiți pentru orice situație. Totodată, planul de măsuri prevede monitorizarea atentă a situației de la școli și am transmis informări către unitățile de învățământ și către centrul medical. Se știe că prevenirea unor astfel de cazuri se poate realiza prin simpla spălare pe mâini”, a declarat Iulian - Cristian Bâgiu, primarul comunei Aluniș.

În contextul extinderii epidemiei de coronavirus în mai multe țări, inclusiv în Italia, Primăria Aluniș a întocmit și o situație a locuitorilor plecați la muncă peste hotare.

„Avem aproximativ 330 de locuitori, dintr-un total de 3.200, plecați la muncă peste hotare. În Italia muncesc 120 de persoane, iar în Spania alte 49”, a precizat edilul localității.

DSP Prahova a emis un comunicat cu privire la câteva reguli simple folosite pentru prevenirea bolii.

Comunicatul DSP Prahova

CE TREBUIE SĂ ȘTIȚI DESPRE NOUL CORONAVIRUS (Covid-19)

10 elemente comportamentale care trebuiesc urmate:

Spălați-vă mâinile de multe ori;

Evitați contactul cu persoane care sunt suspecte de infecții respiratorii acute;

Nu vă atingeți ochii , nasul și gura cu mâinile;

Acoperiți-vă gura și nasul dacă strănutați sau tușiți;

Nu luați medicamente antivirale și nici antibiotice decât în cazul în care va prescrie medicul;

Curățați toate suprafețele cu dezinfectanți pe bază de clor sau alcool;

Utilizați masca de protecție doar în cazul in care suspectați că sunteți bolnav sau în cazul în care acordați asistență persoanelor bolnave;

Produsele ”MADE in CHINA” sau pachetele primite din China nu sunt periculoase;

Sunați la 112 dacă aveți febră, tușiți sau v-ați întors din China sau zonele in carantina din Europa de cel puțin 14 zile;

Animalele de companie nu transmit coronavirus.