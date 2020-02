Profesorii de la școlile din Podenii Noi nu și-au primit banii de navetă în ultimii trei ani. Explicația primarului

Cadrele didactice care își desfășoară activitatea la școlile și grădinițele din Podenii Noi au reclamat situația legată de neplata cheltuielilor de navetă la Prefectura Prahova și amenință că vor da în judecată administrația locală. În replică, primarul comunei, Mihai Alionte, susține că bugetul local, constituit numai din taxe și impozite, este mult prea mic și a preferat să facă investiții în unitățile de învățământ.

Decontarea cheltuielilor de navetă pentru profesorii care nu domiciliază în localitatea unde își desfășoară activitatea trebuie să fie suportate din bugetul local al localității unde este unitatea de învățământ.

La Podenii Noi, cele aproximativ 30 de cadre didactice reclamă că nu li s-au decontat cheltuielile cu transportul în ultimii trei ani.

Prefectura Prahova a încercat să pună la aceeași masă reprezentanții administrației locale, cadrele didactice și reprezentantul CSDR, însă momentan nu s-a găsit o soluție. Cel puțin așa susține primarul comunei Podenii Noi, Mihai Alionte, care, la rândul său, susține că bugetul local este mult prea mic și nu există fonduri pentru acoperirea unor astfel de cheltuieli.

„Bugetul lunar pentru acoperirea unor astfel de cheltuieli este de 6.500 - 6.800 de lei. Nu există sumele necesare pentru o astfel de cheltuială. În 12 luni deja vorbim de o sumă destul de mare, în condițiile în care bugetul local este constituit numai din taxe și impozite locale, pentru că nu prea avem investitori pe raza comunei. Prin urmare, am preferat ca banii, puțini cât sunt, să fie direcționați în repararea școlilor și achiziționarea de mobilier la cele șase școli și patru grădinițe din localitate. În funcție de alocările bugetare am mai plătit în cei trei ani și cheltuielile de navetă, dar nu am avut de unde să suportăm, integral, din bugetul local întreaga sumă”, susține Mihai Alionte, primarul comunei Podenii Noi.

Problema este că, potrivit legislației, „autoritățile administrației publice locale au obligația de a cuprinde în bugetul local sumele destinate decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat, din unitățile de învățământ special și din centrele de resurse și asistență educațională, care nu dispun de locuință în localitatea unde este situată unitatea de învățământ la care au postul”.

„Noi, din bugetul local, asigurăm plata pentru utilități și pentru reparații, dar fiind vorba de o localitate mică cu aproximativ 4.700 de locuitori, nu putem face mai mult. Atâta timp cât legiuitorul a prevăzut aceste drepturi, am să trimit o adresă la Ministerul Educației și Cercetării să prevadă și sumele necesare pentru aceste cheltuieli”, a precizat Alionte.

Sumele necesare pentru decontarea navetei se cifrează la peste 230.000 de lei.

