Ion Dumitrache, primarul comunei Drăgănești, nu mai candidează pentru un nou mandat

Aflat la al șaptelea mandat de primar, Ion Dumitrache, actualul edil al comunei Drăgănești, nu va mai candida la alegerile locale din acest an. Primarul a susținut că a luat această decizie după ce a împlinit vârsta de pensionare.

Ion Dumitrache este unul dintre cei mai longevivi primari din Prahova, ocupând funcția de edil de 28 de ani.

„Am împlinit vârsta de pensionare în luna ianuarie și mi se pare normal să nu mai candidez. Ocup funcția de primar din 1992. Decizia mea nu are legătură cu politicul. Rămân în continuare membru PNL”, a declarat primarul comunei Drăgănești.

Aproape de final de mandat, edilul povestește că, în 1992, a candidat pentru funcția de primar ca independent. La acea dată, localitatea nu era asfaltată, nu avea alimentare cu apă și nici alimentare cu gaze, iar problemele de ordin administrativ erau multe.

„N-a fost simplu... A fost de muncă... Comuna Drăgănești nu avea un metru de asfalt, iar acum sunt 35 km de asfalt. Localitatea nu avea nici apă. De fapt nicio locuință nu era racordată la sistemul de apă.... Acum există sistem de alimentare cu apă în cinci sate și se lucrează pentru alimentarea cu apă și a celorlalte două sate, grație programului PNDL. Localitatea nu avea nici alimentare cu gaze... Acum există alimentare cu gaze în șase sate și urmează să fie racordat și satul Hătcărău”, ne-a povestit Ion Dumitrache, primarul comunei Drăgănești.

În 1992, când a ajuns primar, școlile și grădinițele din comună nu aveau autorizații sanitare, nu erau racordate la sistemul de alimentare cu apă, iar grupurile sanitare erau în curtea unităților de învățământ. În câțiva ani însă, toate unitățile de învățământ au reușit să îndeplinească cerințele autorizării.

„Acum toate școlile au autorizație sanitară și au apă curentă, iar în aprilie vom inaugura cea mai mare grădiniță din localitate, cu patru săli de clasă și cu grupuri sanitare în interior. Școala Generală din Bărăitaru a fost realizată de la 0 cu bani de la Banca Mondială. Practic, dacă la început nu exista această oportunitate de atragere a fondurilor europene, am reușit apoi să atragem bani pentru mai multe proiecte importante pentru localitate”, a povestit primarul, care are însă și alte motive de mândrie când privește în urmă, la munca depusă în acești ani. Reabilitarea căminelor culturale din satele Bărăitaru și Drăgănești, modernizarea farmaciei din satul Drăgănești și reconstrucția ecologică forestieră a unor terenuri degradate sunt alte câteva proiecte de suflet ale edilului.

„Am fost prima localitate din Prahova care am atras finanțare pentru colectarea deșeurilor menajere și am realizat primul serviciu de salubritate pentru 10 localități. Dar acestea sunt doar câteva dintre proiectele derulate în decursul celor 28 de ani. Pe teme de mediu, suntem singura localitate din Prahova care a reușit atragerea de finanțare pentru realizarea unei platforme de gunoi și construirea unei stații de compost a gunoiului de grajd, derulat prin Ministerul Mediului. Și tot pe domeniul mediului, am avut un proiect și pentru plantarea a 40 de hectare de teren, iar dacă vine vorba despre atragerea de finanțare, prin GAL, am reușit să atragem bani pentru achiziționarea unei noi mașini de pompieri”, a declarat primarul comunei Drăgănești, care a precizat că problema legată de eliberarea titlurilor proprietate în localitate a fost rezolvată în urmă cu mai mulți ani, fiind în discuții și aspectele care țin de terenurile din extravilan.

Anunțul primarului din Drăgănești vine la o zi după ce un alt primar din Prahova, Alexandru Cristea edilul comunei Ariceștii Rahtivani, în funcție din 2008, a anunțat că nu va mai candida pentru un nou mandat la alegerile locale din 2020.