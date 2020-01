Dublă lansare de carte la Câmpina! Istoricii Alin Ciupală și Codruț Constantinescu se luptă cu „ceața“ ignoranței față de istoria locală și națională

Început de an animat pentru iubitorii de cultură, de istorie mai veche și mai nouă, amatori ai informațiilor din vremea (stră)bunicilor noștri. Multe dintre ele le pot afla în această seară, la dubla lansare de carte ce va avea loc la Câmpina, la librăria din centrul orașului.

„Câmpina pe vremea bunicilor noștri“, lucrarea lui Alin Ciupală, și „Din mărturiile unor contemporani la făurirea României Mari“ de Codruț Constantinescu sunt două lucrări realizate de doi istorici cu state vechi.

„Ce au în comun cele două volume? În afară de poveștile din vechea Câmpina, domnul Ciupală s-a ocupat și de câtiva scriitori care au luptat pe fronturile Primului Război Mondial, exact cum am făcut și eu in volumul «Din mărturiile unor contemporani la făurirea României Mari» volum în care am reunit un număr de 24 de experiențe ale celor care au luptat sau/și suferit pentru realizarea României Mari. În ultimii 4-5 ani, sectorul editorial din România a marcat cum se cuvine Centenarul României Mari prin publicarea sau republicare unor memorii foarte interesante, pe care le-am citit. Recenziile acestor cărți au apărut in Revista 22.

Am considerat necesară reunirea acestor recenzii în formatul unei cărți de popularizare (nu este deci o lucrare știintifică, de cerectare istorică) care să fie accesibilă unui număr cat mai mare de oameni. In afara acestor experiente nemijlocite am adauga o Addenda foarte interesanta in care am adaugat”, ne-a declarat Codruț Constantinescu, unul dintre personajele-cheie ale evenimentului de vineri.

Lansările sunt organizate, vineri, 17 ianuarie, în cadrul celei de-a XX-a serate culturale, găzduite de către Librăria Elstar din Câmpina. După prezentările care încep la ora 18.00, urmează și o sesiune de discuții și autografe cu autorii.