Magia sărbătorilor învăluie Măgureniul. Elevii Școlii Gimnaziale Măgureni vor primi cadouri din partea Primăriei

Apropierea sarbatorilor de iarna reprezinta un prilej de bucurie si un indemn de participare impreuna la traditia strabuna a colindelor si obiceiurilor de iarna.

Centrul Cultural si Sportiv Magureni isi doreste ca Sarbatoarea Nasterii Domnului sa fie anticipata prin manifestari cultural artistice colorate luminos de colindele copiilor si adultilor din localitate.

Momentele de intalnire dintre public si colindatori au darul miraculos de a reface puntile de comunicare a traditiilor intre generatii precum si construirea unui spatiu sacru al maiestriei artistice, al frumosului impartasit tuturor si nealterat in esenta lui.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Anul acesta membrii Ansamblului Folcloric Prahovita, condusi de instructor Miclea Nicolae, elevii Clasei de chitara a d-lui profesor Andrei Anghelescu si interpreta de muzica populara Gratiela Danciu pregatita de doamna profesoara Stanescu Magdalena, vor pune in scena, in data de 15 decembrie, in cadrul spectacolului "Iata, vin colindatori", traditii si obiceiuri specifice sarbatorilor de iarna, colindand audienta si cautand sa ne aduca in suflete aspecte si trasaturi atat de inaltatoare ale identitatii noastre romanesti, prin muzica si joc popular.

Cel de-al doilea moment, concertul de colinde "Dupa datini, colindam", din data de 22 decembrie, aflat la a doua editie, le va da sansa membrilor comunitatii locale grupati in trei coruri si anume, Corul preotilor si al tinerilor teologi Magureni, Corul Bisericii Adventiste Magureni, Corul Barbatesc din Cocorastii Caplii, precum si distinsilor invitati, membri ai Corului Bisericii Sfantul Gheorghe din Ploiesti, condus de dirijorul Cristian Boldorea, sa aduca prin armoniile muzicii corale bucuria deplina a unei comunitati diverse dar plina de coeziune si generozitate in fata miracolului Nasterii Domnului.

Primăria va oferi cadouri elevilor Școlii Gimnaziale din Măgureni.