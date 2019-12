Încep lucrările de introducerea a rețelei de gaze naturale în comuna Râfov

Sursa de alimentare cu gaze naturale este inelul de sud al Ploieștiului iar stația de reglare va avea un debit de 5.000 de metri cubi/oră.

”Alimentarea se va face din inelul de sud al municipiului Ploiești, care străbate comuna Berceni, locul unde va fi amplasată stația SRMP de 5.000 metri cubi/oră, ce va alimenta localitatea Râfov, dar și alți potențiali consumatori.

Finațarea va fi asigurată din bugetul local, în parteneriat cu Consiliul Județean și Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, o formulă financiară pentru obținerea celor circa 5,2 milioane de euro, pe care, de asemenea, am conturat-o cu multe eforturi.

Consider că toate eforturile mele și ale echipei din Primăria Rîfov, au meritat. Am avut încredere, am sperat și am muncit, aceasta a fost rețeta reușitei.”, a mai declarat Paul Costin Cazanciuc.