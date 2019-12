Primarul din comuna Filipeștii de Pădure și-a pierdut mandatul

Prefectura Prahova a emis ordinul de încetare, înainte de termen, a mandatului primarului comunei Filipeștii de Pădure, după ce edilul a pierdut, la începutul lunii iulie, procesul cu Agenția Națională de Integritate.

Înalta Curte de Casație și Justiție a respins, la începutul lunii iulie, recursul formulat de primarul comunei Filipeștii de Pădure, Costel Morărescu, în procesul cu Agenția Națională de Integritate.

„Pe lângă referatul care a stat la baza emiterii ordinului, Prefectura Prahova a solicitat clarificări inclusiv de la MAI”, a precizat Mădălina Lupea, prefectul județului Prahova.

„În momentul de față eu am un alt proces cu ANI la Înalta Curte de Casație și Justiție, cu privire la prescrierea faptei. Totul a plecat de la faptul că, în 2011, am fost numit în Consiliul de Administrație la o școală, ca de altfel toți primarii din Prahova de la acea dată. Era vorba de o funcție neremunerată. În plus, eu nu am participat la nicio ședință a CA-ului. Ghinionul meu a fost că eu am avut „prieteni” care m-au reclamat de ceva ce nu am făcut. În continuare eu mă judec cu ANI, la Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la prescripția faptei, având în vedere că aceasta are efect în interiorul mandatului”, a explicat Costel Morărescu, primarul comunei Filipeștii de Pădure, care susține că decizia de emitere a ordinului de încetare a mandatului său va avea efecte asupra localității având în vedere că, la ora actuală, comuna nu are nici viceprimar..

„În acest moment, comuna nu are nici viceprimar și, prin urmare, nu există nicio persoană care să preia atribuțiile de primar, în cazul în care va înceta mandatul meu”, a precizat primarul comunei Filipeștii de Pădure, care susține că va candida la un nou mandat de primar la alegerile din 2020.

Ordinul de încetare a mandatului primarului din Filipeștii de Pădure poate fi contestat.