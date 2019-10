100 de minute întârziere la un tren de călători CFR pe relația București - Ploiești. „Am trăit cel mai prost scenariu de film!”

Trenul IR 1755, operat de CFR Călători, a înregistrat, miercuri seară, 100 de minute întârziere, din cauza locomotivei care s-a defectat pe câmp, în apropiere de Stația Brazi. Oamenii au fost nevoiți să meargă pe jos sau să apeleze la mijloacele de transport în regim de taxi.

Călătorii trenului IR 1755, care circula pe relația București - Suceava, au avut parte de o experiență nedorită. Ceea ce ar fi trebuit să fie o călătorie cu trenul de numai 45 de minute, până la Gara de Sud Ploiești, s-a transformat rapid într-un adevărat coșmar.

„Trenul a plecat din Gara de Nord București în jurul orei 17.00. La ora 17.45 ar fi trebuit să ajungă la Gara de Sud Ploiești. Am trăit cel mai prost scenariu de film. În zona Brazi trenul s-a oprit, iar minutele au început să se scurgă lent. Nimeni nu a venit să ne anunțe ce anume se întâmplă. Într-un final am înțeles că este vorba despre defecțiunea locomotivei”, ne-a sesizat un cititor al Observatorulph.ro

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

„Eram în câmp, în zona Brazi, și nimeni nu ne-a spus nimic. Într-un final, pentru că problema nu se mai rezolva am apelat la un taxi. Când am fost la Gara de Sud Ploiești să solicit banii pe bilet nu am primit despăgubiri și nici măcar scuzele de rigoare. Nici măcar nu ni s-a spus ce problemă a avut trenul, care a ajuns la în Gara de Sud Ploiești de abia în jurul orei 19.27”, s-a plâns o cititoare a Observatorulph.ro.

Observatorulph.ro a solicitat un punct de vedere din partea CFR Călători.

Foto cu caracter ilustrativ