Cei mai tineri militari de la Breaza s-au alăturat „Ștafetei veteranilor“, acțiune dedicată Armatei Române FOTO

Ștafeta Veteranilor, proiect al Invictus România, a luat startul pe 17 octombrie și se va încheia pe 25 octombrie. Alergătorii, însoțiți de bicicliști, au plecat din București și vor ajunge la Carei, ultimul teritoriu eliberat de armata română în Al Doilea Război Mondial. Traseul este de peste 650 kilometri.

Purtând drapelul tricolor, participanții se opresc, pe traseu, la monumente închinate Eroilor Neamului, dar și în puncte cheie care au legătură cu Armata României. Iar unul dintre acestea este Colegiul Național Militar „Dimitrie Cantemir“ de la Breaza, acolo unde alergătorii s-au oprit câteva clipe pentru predarea „ștafetei“.

Acțiunea a fost pregătită în cel mai mic detaliu, iar cei mai tineri reprezentanți ai Armatei României s-au alăturat alergătorilor Invictus, care și în acest an, în drumul lor până la Carei, au parcurs o parte din traseu prin Breaza.

Elevi, cadre militare și profesori au răspuns "prezent" și au primit "Ștafeta veteranilor" așa cum se cuvine.

De la intrarea în oraș, voluntarii cantemiriști au purtat un drapel lung pentru a le reaminti tuturor de sacrificiul înaintașilor noștri.

Pe traseu au dat onorul la Monumentele Eroilor, au păstrat momente de reculegere și au aprins candele în semn de respect și recunoștință față de eroismul și jertfele acestora, după cum aflăm chiar de pe pagina de facebook a Colegiului Militar.

De la an la an numărul voluntarilor cantemiriști crește, în 2019 ajungând la 340. Îmbrăcați în uniforma militară sau în tricourile Invictus cu toții i-au motivat pe alergători prin îndemnul "Go Invictus" și prin mesajele frumoase.

Alături de alergători au fost și bicicliști, unul dintre ei fiind elevul fruntaș Teodor Giurgică, cel care transformă pasiunea pentru ciclism în experiențe unice. A pedalat pe tronsonul Breaza-Brașov, alături de membrii ștafetei, o premieră în istoria Cantemirului. Povestea lui este scrisă din suflet, în noaptea de vineri spre sâmbătă, când Ștafeta a ajuns la Brașov:



„Ștafeta a fost predată! Nu în urma cu mult timp am ajuns la Brașov. Nu a fost ușor, dar nu am curajul să mă vait, nici nu este cazul, pentru că ce am îndurat eu, sau noi ca bicicliști, nu este nici pe jumătate cât au îndurat alergătorii pe care i-am însoțit. Ei au fost campionii noștri de azi. Dar ce au îndurat ei, nu este nici pe jumătate cât au indurat și îndură răniții, cei care au încetat lupta pe front și se luptă prin sport. De aceea nu mai au loc cuvintele, ștafeta este predată.

Mulțumesc foarte mult tuturor persoanelor ce au făcut posibilă participarea mea la acest eveniment.

De asemenea, țin să îmi felicit colegii, elevi ai Colegiului Național Militar "Dimitrie Cantemir" Breaza, pentru cum au acționat ieri, fiind un real succes, aceasta fiind subliniată de sportivii Invictus România!" a scris Teodor, text care apare pe pagina de facebook a Colegiului Militar de la Breaza.

„Ștafeta Veteranilor” este la a VI-a ediție și a devenit o tradiție ca în fiecare an, în preajma Zilei Armatei României, să se vorbească despre spiritul Invictus.

Sursa foto: www.facebook.com/cantemircml