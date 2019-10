Autostrada Ploiești - Brașov, din nou promisiuni - VIDEO

După ultima varianta propusă, privind declararea autostrăzii obiectiv strategic, ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, a lansat iar în discuții varianta ca drumul să fie realizat în cadrul unui parteneriat public privat, cu un consorțiu chinezo-turc.

Ministrul interimar al Transporturilor, Răzvan Cuc, a anunțat că viitorul contract pentru demararea lucrărilor la autostrada Ploiești - Brașov ar putea fi transmis săptămâna viitoare, când acesta ar putea fi chiar semnat.

De data aceasta este vorba despre parteneriatul public privat, cu un consorțiu chinezo-turc.

„Anul acesta, sub o formă sau alta, acest contract era semnat. Fie că era dat pe o procedură rapidă, prin încredințare directă, printr-o procedură simplificată, către niște firme care puteau face - și eu am spus tot timpul că m-aș fi axat către niște firme românești care puteau face acest obiectiv, pentru că avem firme românești care pot construi un asemenea obiectiv, fie se mergea pe varianta PPP (n.r. parteneriat public privat), dar, așa cum am am spus mai devreme, am avut întâlnirea pe 26 septembrie, când m-au asigurat că ei vor să semneze, că ei vor să vină, au avut ei câteva probleme legate de obținerea finanțării, care nu intrau în partea partenerului public, și au cerut ei o prelungire până pe 16 octombrie (...)”, a declarat Răzvan Cuc.