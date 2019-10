Crosul Solidarității, cel mai mare eveniment organizat la Câmpina cu implicarea liceenilor. Peste 200 de tineri, voluntari și participanți, au dat startul primei ediții FOTO

Peste 130 de câmpineni, și nu numai, au fost prezenți la prima ediție a Crosului Solidarității – Câmpina fuge, eveniment organizat de Grupul de Inițiativă „Game Changers“ și la care au pus umărul o sută de voluntari. Fiind prima ediție, inevitabil au apărut și mici probleme în partea de organizare și adaptare a participanților la conceptul și regulile evenimentului. Însă, din greșeli învățăm, iar pentru ediția viitoare, cei implicați vor ști mult mai bine unde vor trebui să pună accentul.

Startul a fost dat la ora 10.30, la Fibec, locul de unde participanții și-au putut ridica kit-urile care cuprindeau, printre altele, tricoul și numărul de concurs. Deși erau așteptate peste 200 de persoane, ziua de week-end, frigul, atmosfera înnorată etc. i-au ținut pe mulți departe de cele câteva minute de mișcare organizată.

Cei mai mulți care au alergat au fost liceeni, însă au fost încadrați de două „extreme“ frumoase: un puști de 12 ani, Gabriel, vicecampion național la atletism, și Maria Gherghiceanu, profesor de Fizică, în vârstă de 60 de ani.

Ambii au alergat traseul scurt care, în urma reconfigurării, a fost de patru kilometri în loc de cinci, iar prin prezența lor, cei doi sunt modele pentru toți cei care cred că este fie prea devreme, fie prea târziu pentru mișcare.

Gabriel (foto) aleargă de la patru ani, este pasionat, totodată, și de fotbal și nu lasă zi să treacă fără să facă sport. Exemplu l-a avut în familie, iar ai lui sunt cei care-l sprijină și-l încurajează permanent să meargă pe acest drum. Chiar dacă face parte dintr-o generație a împătimiților de gadget-uri, Gabriel îi sfătuiește pe toți copiii și adolescenții să-și „rupă“ o oră pe zi pentru a face sport.

Pentru Maria Gherghiceanu (foto), mișcarea este un mod de viață. În anii de liceu a făcut atletism de performanță, însă când a fost vorba să aleagă pentru carieră, a lăsat Educația Fizică pentru Fizică. A mers pe premisa că mișcare poți face în orice moment, însă în alte domenii cunoștințele au nevoie de alt suport.

Nu există zi în care să nu meargă minute bune, poate chiar ore, iar când vremea este bună o vedem alergând în zona Muscelului. Cel puțin, cinci kilometri pe zi. Aleargă de plăcere și pentru sănătate. Iar când corpul i-a dat anumite semnale că lucrurile încep să mai cedeze pe alocuri, Maria Gherghiceanu s-a făcut bine tot prin mișcare. Doctorul i-a recomandat să facă efort, pentru că, în cazul său, este cel mai eficient tratament.

Privește cu strângere de inimă modul în care generațiile se transformă. Comoditatea, alimentația, obezitatea infantilă și diverse alte afecțiuni o fac, adesea, să transforme orele de Fizică într-unele în care să le vorbească elevilor săi despre importanța Educației Fizice. De altfel, știe că puțini dintre cei pe care-i instruiește vor ieși ași la materia pe care o predă, însă pentru că-și dorește să-i vadă sănătoși, Maria Gherghiceanu a găsit un mod inedit de a-i stimula. Le dă un punct-două în plus la notă celor care participă la acțiuni care presupun mișcarea. Iar mulți dintre elevii săi au fost și la Crosul Solidarității.

Însă, să revenim și la ceea ce n-a mers la această primă ediție. Pe Georgiana Moldoveanu, „creierul“ acestui eveniment, a durut-o cel mai tare faptul că mulți dintre participanți nu au înțeles conceptul acțiunii: solidaritatea. Deși nu a fost o competiție, mulți au abordat crosul de la Câmpina în acest mod, zbugind-o imediat cum li s-a dat startul. În dorința de a obține timpi buni, unii au încălcat și regulamentul, depășind mașina de poliție care deschidea coloana, ceea ce a dus la descalificarea participanților respectivi.

„A fost un eveniment în care am fost surprinsă de puterea de mobilizare a tinerilor. Am lucrat azi cu copii maturi, profesioniști care sunt dispuși să facă mai mult pentru comunitatea lor, care au participat ca voluntari la maratoane mari și au pus acum în practică, la noi în oraș, ce au învățat acolo. Este o experiență pe care o s-o dezvoltăm în timp. Ei chiar vor să fie oameni care să schimbe regulile jocului, și se implică cu tot sufletul în ceea ce fac. Am văzut azi oameni mari în corp de adolescenți. Și cred că acesta este doar începutul a multor activități cu și pentru tineri.

Au fost 100 de voluntari prezenți la eveniment, din liceele din Câmpina, dar și din Comarnic, din Breaza și din Ploiesti. În cursul săptămânii viitoare vom posta zilnic despre voluntarii implicați în proiect“, ne-a declarat Georgiana Moldoveanu, cea care a coordonat acțiunea.

La punctul pe plecare, au existat și standuri cu ateliere pentru cei mici care și-au putut aștepta părinții și frații mai mari care erau în rândul participanților.

Una peste alta, cu toate stângăciile inerente unei ediții de debut, evenimentul de la Câmpina este unul care merită să se repete, poate chiar și de două ori pe an. A fost, în primul rând, un mod frumos de a-i scoate pe tineri din fața calculatoarelor, de a-i implica, a-i responsabiliza în diverse acțiuni organizatorice, de a-i impulsiona să facă mișcare.

Și, da, Câmpina fuge în modul acesta de monotonie, de dezinteres, de „ce pot alții să facă, iar noi nu…“