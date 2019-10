O nouă regulă impusă turiștilor de cabanierul de la Omu! „Nu au voie cu biciclete aici pentru că este Parc Natural“



După ce, în urmă cu câteva luni, cei care au ajuns la Cabana Omu au constatat că n-au unde-și face nevoile din cauză că administratorul de aici blocase accesul la toaletă pe motiv că era „înfundată“, acum lista regulilor lipite pe pereții exteriori a fost „îmbogățită“. Turiștii nu mai au voie să-și rezeme bicicletele de cabană.

Atitudinea cabanierului de la Omu le pune la încercare răbdarea multor turiști. Prin regulile impuse, unele încălcând și avizele de funcționare, cabanierul Popa a adunat o serie de reacții, majoritar negative. Deși ele au fost semnalate și în spațiul public, oamenii încă mai așteaptă ca autoritățile de control să-și facă drum și la înălțime și să-i explice cabanierului că „nu este singur pe plantație“ și că există niște legi pe care și acesta trebuie să le respecte.

Din seria regulilor lui Gheorghe Popa se numără acum și interdicția ca turiștii să-și mai rezeme bicicletele de cabană. Aaa, dar să nu vă gândiți că odată cu această restricție a venit și alternativa, adică un loc special amenajat pentru parcarea bicicletelor.

Imaginea cu afișul a ajuns pe rețelele de socializare, iar „la pachet“ și comentariile turiștilor care condamnă atitudinea autoritară a cabanierului.

„Păi să scrie și,«Nu intrați în cabană! E pericol»”, a comentat unul dintre turiști, în timp ce altul a completat că „nenea ăsta de la Omu face ordine în zonă, în schimb el își face de cap, și-a făcut drum, urcă la cabană cu mașina...” Iar discuția continuă în aceeași notă.

În replică, Gheorghe Popa, cabanierul de la Omu, susține că a luat decizia interdicției rezemării bicicletelor pentru că îi este distrusă șindrila și nimeni nu i-o repară. Cât despre locuri speciale pentru biciclete: „nu, nu le pun la dispoziție nimic! Nu au ce căuta cu bicicleta aici pentru că este Parc Natural. Și, da, eu am voie cu mașina, pentru că am aprobare pentru aprovizionare“, ne-a declarat cabanierul.



Cât despre situația toaletei, Gheorghe Popa ne-a spus că problema a durat doar 2-3 zile până când a găsit oameni cu care să lucreze la desfundatul acesteia. „Acum, accesul este permis! Dar a fost închisă din cauza unor tâmpiți care au venit cu gunoaiele din oraș și le-au aruncat în WC“, ne-a mai spus Popa.



În condițiile în care există trasee turistice de ciclism, competiții de mountain bike, inclusiv cele care pleacă din Sinaia și ajung la Omu, am căutat prevederea legală invocată de Gheorghe Popa. Nu am găsit-o! Poate o va trece dumnealui în completarea interdicției afișată pe pereții cabanei.

