„Zâmbiți, vă rog!“ În așteptarea aplicării tarifului penalizator, angajații Floricon fac albume foto cu gunoaiele depozitate la grămadă



Câmpinenii, și nu numai, nu vor scăpa de tarifele diferențiate pentru colectarea deșeurilor. Chiar dacă, momentan, hotărârea de Consiliu Local Câmpina care prevede acest lucru a fost suspendată, ea va intra în vigoare din această toamnă. Până atunci, oamenii așteaptă să primească de la operatorul de salubritate toate informațiile în privința colectării. Până acum, abonații au fost doar pozați…

Cum hotărârea de CL privind aplicarea tarifelor diferențiate pentru colectarea selectivă a deșeurilor nu poate fi, încă, aplicată, reprezentanții Floricon au găsit alte activități. S-au transformat în „detectivi“, au urmărit și fotografiat modul în care locatarii din Câmpina depozitează gunoaiele și au lipit pe ușile blocurilor niște note informative.

„Am fost pe la asociațiile de proprietari pentru că acolo sunt cele mai mari probleme în privință colectării selective, am fotografiat, iar la blocuri, pe ușile de la intrare am lipit anunțuri prin care i-am informat de obligațiile pe care le au, dar și despre faptul că vor plăti o factură mai mare dacă nu se conformează. Cred că am făcut, până acum, peste o mie de poze. Hotărârea de CL privind aplicarea noilor tarife a fost suspendată, dar din informațiile noastre cei de la ADI Deșeuri vor să urgenteze problema cu această selectare a gunoiului“, ne-a declarat Florin Constantinescu, directorul Floricon.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

VEZI aici TARIFELE DIFERENȚIATE PENTRU SELECTAREA GUNOIULUI, LA CÂMPINA

Oamenii însă așteptau atât informații din partea operatorului de salubritate, cât și primul rând de saci în care ar urma să adune aceste gunoaie. Primul rând să fie bonus, astfel încât localnicii să se familiarizeze cu ceea ce au de făcut.

„Noi îi avem deja în depozit, furnizorul deja m-a contactat pentru a doua tranșă. Nici nu știm ce să facem. Probabil că-i vom distribui înainte să intre în vigoare hotărârea. Între timp, am lucrat și la un fluturaș care va ajunge la populație pentru o mai bună informare“, ne-a mai spus directorul Floricon.



Până la intrarea în vigoare a hotărârii de CL, mai rămâne însă problema nesoluționată a numărului real de abonați din Câmpina.

Foto: