Bâlci cu muzică de petrecere și mirosuri de grătare chiar sub nasul bolnavilor de la Spitalul Municipal Câmpina



Timp de de două zile, Câmpina găzduiește ceea ce se dorește a fi un fel de festival. Însă, ca de fiecare dată este un bâlci cum vedem peste tot pe la țară, în care autoritățile locale mai prind un moment de a-și face un strop de campanie electorală. Dar dacă asta putem înțelege, nu în aceeași notă putem trata și ignoranța celor de la Primărie față de sute de bolnavi și personal medical de la Spitalul din Câmpina.

De când cu nesfârșitele reabilitări ale Parcului de la Soldat, dar și pentru că în zona dinspre Muntenia, mulți locatari și-au manifestat nemulțumirea față de deranjul creat de Serbările Toamnei, „marele Kitsch” a fost mutat doi pași mai încolo, fix cât se întinde Spitalul Municipal Câmpina.



Probabil, mintea luminată care a gândit și aprobat acest perimetru n-a fost niciodată internată sau n-a avut pe nimeni la unitatea medicală și-o fi crezut că bolnavilor de aici le sunt administrate și tratamente de imunizare totală la gălăgie, mirosurile și fumul grătarelor.

Este drept că spre bulevard este Ambulatoriu unde nu sunt activități în week-end, dar spitalul este lipit de această clădire, iar până la strada unde se desfășoara marea „țigănie“ sunt doar câțiva metri.

Sau s-or fi gândit cei din municipalitatea câmpineană că atunci când ești internat, timpul are alte dimensiuni, trece mai greu, iar participarea indirectă la acest eveniment îi va ajuta… Nouă ne place să credem că s-au gândit și la acești oameni. Dar, în realitate, le-a păsat fix tot atât cât se amestecă și oțetul cu uleiul. Ce dacă, acești bolnavi au nevoie de odihnă. Ce dacă sunt la un regim, unde numai mirosurile de mici și pastramă nu-i ajută. Ce dacă oamenii de acolo mai au nevoie să aerisească, să deschidă un geam și în loc de aer curat îi lovește un mare nor de fum. În plus, mulți dintre cei internați nu sunt din Câmpina, prin urmare cei din administrația locală sunt conștienți că nu vor fi taxați la alegeri.

Cât despre personalul medical, oamenii încearcă să facă haz de necaz cu pacienții… Și dacă s-ar revolta, cine i-ar asculta?!

În rest, despre „marele“ festival de la Câmpina vă pot spune doar că e copia tuturor bâlciurilor sătești care a înghițit niște fonduri pe care oamenii și le-ar fi dorit mult mai mult investite în străzile orașului.

