Seceta face ravagii în Prahova. Agricultorii nu pot semăna rapița din cauza deficitului de apă în sol

Seceta afectează în special zona de sud a județului Prahova, unde, de aproape două luni, nu s-au mai înregistrat precipitații, spun specialiștii Direcției Agricole. Fermierii prahoveni au oprit semănarea rapiței, pentru că lucrările agricole nu pot fi efectuate din cauza solului care a devenit foarte dur.

„Din cauza secetei, fermierii au oprit operațiunile de semănare pentru rapiță, fapt care a dus la o întârziere destul de mare. Față de suprafața planificată s-a reușit semănarea cu rapiță a 6.000 de hectare dintr-un total de 15.000 - 16.000 de hectare. Explicația este că există un deficit de apă în sol, iar utilajele nu pot efectua semănarea”, a explicat dr. ing. Mita Enache, directorul Direcției Agricole.

Pentru a avea o imagine a ceea ce se întâmplă, specialiștii au efectuat studii pedologice în zona localităților Băicoi, Baba Ana și Măgurele, iar rezultatele au arătat absența apei din sol.

„Dacă limita inferioară a coeficientului de ofilire este de 10,7, în Prahova a ajuns la 7,5. La începutul anului s-au înregistrat ploi abundente, iar pământul s-a tasat și a devenit extrem de dur. Vorbim prin urmare de secetă pedologică”, a explicat directorul Direcției Agricole Prahova, care susține că situația ar putea fi remediată în cazul înregistrării de precipitații.

Potrivit specialiștilor din cadrul Oficiului de Studii Pedologice și Agrochimice Prahova, seceta poate afecta culturile dacă situația va persista pe o durată mai mare de timp.

„Coeficientul de ofilire este stabilit pe baza unor calcule, în funcție de textura solului și de capacitatea de reținere a apei în sol. În momentul în care coeficientul de ofilire este sub limita inferioară înseamnă că planta de cultură nu mai are acces la apa din sol. Studiile efectuate atestă faptul că la această oră putem vorbi de secetă pedologică. Faptul că nu pot fi efectuate lucrări de semănare poate avea efecte asupra producției viitoare. Fiecare cultură are o perioadă optimă de semănare. Orice depășire, chiar și cu o zi, înseamnă, în final, o pierdere de producție”, a declarat pentru Observatorulph.ro Marian Marcu, directorul Oficiului de Studii Pedologice și Agrochimice Prahova.

Din fericire, seceta nu afectează culturile de primăvară, respectiv cele de porumb sau de floarea-soarelui, care au ajuns la sfârșitul perioadei de vegetație, acestea putând fi recoltate.

Din fericire, nici culturile înființate în toamna anului trecut, respectiv cele de grâu și de orz, nu au fost afectate de secetă.

