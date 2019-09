Anchetă în cazul exploziei de la locuința din Bucov. Vecinii spun că victima amenința că-și dă foc, după ce a fost părăsit de soție - FOTO

Tragedia de la Bucov a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, iar în urma exploziei un bărbat, în vârstă de 41 de ani, care locuia singur în casă, a fost grav rănit. Potrivit primelor cercetări, incidentul s-ar fi produs ca urmare a unei acumulări de gaze. Vecinii spun că bărbatul rănit ar fi amenințat în ultimele săptămâni că-și dă foc, după ce a fost părăsit de soție. Suflul exploziei a distrus pereții casei, iar bucăți din pereți s-au prăbușit pe locuința învecinată.

Explozia, potrivit ISU Prahova, s-a produs ca urmare a unei acumulări de gaze. Suflul exploziei a fost atât de puternic încât a distrus întreaga locuință, dar și gardul proprietății vecine.

De altfel, bucăți din pereți s-au prăbușit pe locuința din apropiere, iar vecinii omului rănit se tem să nu le fie afectată și casa lor.

„Eu nu eram acasă când s-a produs explozia. Am fost sunat. Când am ajuns acasă am văzut dezastrul. Explozia a fost puternică. N-a mai rămas niciun perete în picioare. Toată casa trebuie demolată. Bucăți din pereți s-au prăbușit pe locuința mea și îmi este teamă să nu-mi afecteze casa. Practic, locuința afectată de explozie se sprijină acum pe casa mea și pe acoperiș, iar curtea mea este plină de materialele din imobilul distrus. Sper ca locuința afectată să fie demolată”, ne-a povestit vecinul bărbatului care a ajuns în stare gravă la spital.

Între timp, vecinii bărbatului grav rănit vorbesc că, în ultimele trei săptămâni, victima ar fi fost auzită țipând prin curte că își va da foc sau că va da foc la casă, supărat că ar fi fost părăsit de soție.

Oficial, însă, potrivit ISU Prahova, explozia s-ar fi produs din cauza unei acumulări de gaze, iar în momentul în care bărbatul rănit ar fi vrut să-și aprindă o țigară totul a sărit în aer.

Explozia nu a fost urmată de incendiu, însă suflul acesteia a fost puternic, iar victima a fost grav rănită.

Inițial, bărbatul a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgență a Spitalului Județean Ploiești, însă din cauza rănilor grave a fost transferat la o unitate medicală din București.

Potrivit IPJ Prahova în cauză a fost deschis dosar penal pentru distrugere din culpă și vătămare corporală din culpă. O anchetă separată este derulată și de operatorul care furnizează gaze, pentru a se stabili clar ce anume s-a întâmplat.