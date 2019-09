Elevii și preșcolarii din Zalhanaua au interdicție să folosească apa de la școală și de la grădiniță - FOTO

Analizele bacteriologice ale apei provenite din sursa proprie nu sunt conforme, iar inspectorii DSP Prahova au interzis utilizarea acesteia în școală și în grădiniță, atât pentru băut, cât și pentru spălatul mâinilor. Interdicția se aplică încă din 2016, când a existat un focar de hepatita A, inclusiv la elevii unităților de învățământ de pe raza localității.

În satul Zalhanaua, comuna Mănești, copiii au interdicție să utilizeze apa în școală și în grădiniță. Analizele bacteriologice ale apei provenite dintr-un puț forat, singura sursă de alimentare a școlii și grădiniței din localitate, nu sunt conforme, iar inspectorii DSP au interzis utilizarea apei atât pentru băut, cât și pentru spălatul mâinilor.

Citește și: Focar de Hepatita A la școala din Zalhana Mănești

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Interdicția se aplicî încă din 2016, când, potrivit inspectorilor DSP Prahova, a existat un focar de hepatita A, inclusiv la elevii unităților de învățământ de pe raza localității.

„Noi am luat ca măsură, încă din 2016, încheierea unui contract cu o societate care să furnizeze apă potabilă. Pentru spălatul mâinilor, la grupurile sanitare a fost montat un recipient care este alimentat cu apă potabilă. Într-adevăr, la nivelul anului 2016 au existat câteva cazuri de hepatita A, însă din punctul meu de vedere nu a fost vorba de apa provenită din puțul forat, ci mai degrabă de igienă, pentru că toată localitatea consumă apă din subteran. Noi am recoltat probe de apă de aici și am dori să repetăm analiza, la un alt laborator, în speranța că, între timp, nu vor mai exista probleme. Separat, avem un proiect de alimentare cu apă potabilă a întregii comune, inclusiv a satului Zalhanaua”, a declarat pentru Observatorulph.ro Constantin Nițoi, primarul comunei Mănești.

Citește și: Grădinița din Posada nu poate funcționa din cauza unei toalete ecologice

Problema apei este de altfel și singurul motiv pentru care cele două unități de învățământ din Zalhanaua nu au primit autorizație sanitară de funcționare.