A început JazzRock Festival, la Câmpina! Programul concertelor din acest week-end



Cea de-a IX-a ediție a unuia dintre cele mai importante evenimente găzduite de Câmpina, JazzRock Festival, a debutat vineri seara. Concerte cu artiști din țară, dar și din afară, sunt programate și în cele două zile de week-end. Acestea încep la ora 19.00,

Evenimentul se desfășoară în aer liber, însă în cazul în care vremea va fi nefavorabilă, concertele se vor muta în sala mare a Casei Tineretului.

ZIUA 2 – SAMBATA 3 AUGUST - 20 Lei

OPEN AIR, LOCATIE - ȘTRANDUL CASEI TINERETULUI



-„Mircea Tiberian & Nadia Trohin" București– Nadia Trohin – Vocal, Mircea Tiberian – Piano

-„Big Band Jazz Society” Big Band-ul Filarmonicii „Paul Constantinescu" Ploiești – solista Luiza Zan

ZIUA 3 – DUMINICA 4 AUGUST - 20 Lei

OPEN AIR, LOCAȚIE - ȘTRANDUL CASEI TINERETULUI

- „Koszika & The Hotshots" Tg. Mures– Koszorus Krisztina Koszika - Vocal, Cristina László - Piano, Éltes Áron - Sax, Zonda Attila - Bass, Szász Csaba – Guitar, Asztalos Zsolt - Drums



- „Louis King “The King of the Rockin’ Blues" - Australia – Louis King – Guitar&Vocal, Eric Hofmans – Guitar, Hanno Hoefer – Bass, Claudiu Purcarin – Drums

Sursa foto: facebook Club Live Câmpina

