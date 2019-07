La Câmpina se aude, din nou, muzică bună! Toate detaliile despre JazzRock Festival, ediția a IX-a



Luna august începe la Câmpina cu Festivalul de JazzRock, devenit deja o tradiție. Cea de-a IX-a ediție aduce nume mari ale muzicii de profil atât din țară, cât și de peste hotare.

Concertele vor fi toate susținute în aer liber, la ștrandul Casei Tineretului. Programul evenimentului, dar și costul biletelor sunt afișate și pe pagina evenimentului JazzRock Festival Campina

ZIUA 1 – VINERI 2 AUGUST - 20 Lei

OPEN AIR, LOCATIE - STRANDUL CASEI TINERETULUI

- "Cuibul" Chisinau– Igor Dinga – Guitar&Vocal, Lidia Scarlat -Vocal, Andrei Boico – Bass, Serghei Petrenco – Drums, Andrei Moroz – Guitar, Dimitrii Sergheev- Sax

- "Marcian Petrescu & Trenul de Noapte" Bucuresti– Marcian Petrescu – Harmonica & Vocal, Matei Puscaru - Bass, Mihai Tacoi- Guitar, Vali Vatuiu - Drums

ZIUA 2 – SAMBATA 3 AUGUST - 20 Lei



OPEN AIR, LOCATIE: STRANDUL CASEI TINERETULUI

-"Mircea Tiberian & Nadia Trohin" Bucuresti– Nadia Trohin – Vocal, Mircea Tiberian – Piano

-“Big Band Jazz Society ” Big Band-ul Filarmonicii "Paul Constantinescu" Ploiesti – solista Luiza Zan

ZIUA 3 – DUMINICA 4 AUGUST - 20 Lei



OPEN AIR, LOCATIE- STRANDUL CASEI TINERETULUI

- " Koszika & The Hotshots" Tg. Mures– Koszorus Krisztina Koszika - Vocal, Cristina László - Piano, Éltes Áron - Sax, Zonda Attila - Bass, Szász Csaba – Guitar, Asztalos Zsolt - Drums



- " Louis King “The King of the Rockin’ Blues” " - Australia – Louis King – Guitar&Vocal, Eric Hofmans – Guitar, Hanno Hoefer – Bass, Claudiu Purcarin – Drums

Abonamentele pentru accesul la festival in cele trei seri au pretul de 50 Lei. Acestea pot fi achizitionate de la Club Live si in prima zi de festival, de la intrare.

