Fazaneria de la Gherghița, una dintre puținele din țară care au mai „supraviețuit“ după Revoluție! Puii de o zi, principala sursă de venit

Gherghița este renumită în Prahova și în împrejurimi pentru producția de legume, însă mai este cunoscută în țară și pentru o altă particularitate. Aici se află cea mai mare crescătorie de fazani din țară, una dintre cele cele pe care Romsilva le mai are în administrare. Înainte de Revoluție, în țara noastră erau peste 20 astfel de unități profilate pe creșterea fazanului.

1971 a fost primul an de producție la fazaneria Gherghița, iar structura unității a fost concepută inițial la o capacitate de 30.000-35.000 de păsări destinate comercializării. Potrivit șefului fazaneriei, Dan Horia Constantin, au fost ani în care România exporta în jur de 450.000 de păsări.

După Revoluție, fazaneriile și-au încetat activitatea din lipsă de profit sau din alte cauze. Sistemul centralizat care funcționa înainte de 1989 a încetat să existe, iar partenerul extern principal, Italia, care avea exclusivitate de export, a intuit vulnerabilitatea României și a condiționat o scădere a prețurilor de valorificare. În cele din urmă parteneriatul italiano-român s-a dizolvat, iar crescătoriile de fazani care au păstrat porțile deschise au trebuit să găsească alte soluții de valorificare a producției, scrie lumeasatului.ro

Referitor la piața fazanului de vânătoare, anii 2000, 2005 și 2010 au fost cei mai problematici. În această perioadă cererea a fost extrem de scăzută, iar unitatea a rămas cu producția pe stoc. În contextul acesta, fazanii au fost valorificați la prețuri derizorii. Au fost ani foarte grei, susține șeful fazaneriei, dar prin autofinanțare și susținerea Direcției Silvice Prahova crescătoria a supraviețuit. Astăzi activitatea este adaptată la realitatea din piață, iar fazaneria de la Gherghița asigură întregul lanț de creștere a acestei specii. Există aici sectoare de reproducție, de incubație, creștere a puilor și stocaj.

Puii de o zi, principala sursă de venit

„Ca soluție a trebuit să ne calibrăm activitatea pe o anumită producție și pe un anumit volum. În ultimul an am încheiat parteneriate pentru livrarea de pui de o zi, iar din producția anului 2019, spre exemplu, am reușit să vindem 15.000 de pui. Vorbim practic despre un pionierat în activitatea noastră din fazanerie. Cert este că am reușit să pătrundem pe acest segment de piață și puiul de fazan de o zi chiar ne aduce profit. Astfel nu mai stăm cu el pe stoc și scad costurile de producție cu hrănirea și medicamentația.“

Fazaneria Gherghița nu a făcut însă abatere de la menirea sa principală pentru că produce în continuare fazani de vânătoare. Pentru fazanul adult livrat valorificarea începe de la 90-100 de zile, iar costul de producție este destul de mare.

