Recomandările ISU Prahova pentru o vacanță perfectă

Vacanța este așteptată atât de adulți, cât și de copii. Dar pentru ca vacanța să fie perfectă ar trebui să fie lipsită de pericole sau evenimente nedorite. Pompierii militari au lansat un set de recomandări atât pentru administratorii unităților de turism, cât și pentru turiști, în vederea prevenirii unor eventuale situații de urgență.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Șerban Cantacuzino” Prahova le amintește administratorilor unităților turistice (cabane, campinguri, pensiuni, hoteluri, moteluri, etc.), recepționerilor, cadrelor didactice însoţitoare a grupurilor de copii și elevi, precum și turiștilor amatori de drumeții montane, măsurile ce se impun a fi respectate în această perioadă.

Recomandările ISU Prahova

• la cazare, turiştii sunt obligaţi să se informeze despre regulile de prevenire a incendiilor şi modul de comportare şi evacuare în caz de incendiu;

• în spaţiile de cazare, nu utilizați receptoare electrice improvizate sau care prezintă defecţiuni, nu lăsaţi sub tensiune aparatura electrică nesupravegheată şi nu modificați destinaţia circuitelor existente;

• nu fumați în spaţiile de cazare;

• respectaţi interdicţiile privind accesul în zonele de agrement;

• în pădure este interzis accesul autovehiculelor proprietate personală;

• la intrarea în pădure şi pe traseele turistice se vor respecta recomandările panourilor şi pancartelor cu texte avertizoare privind prevenirea şi stingerea incendiilor de pădure;

• este interzisă aprinderea focului în pădure sau la o distanță mai mică de 100 m de liziera pădurii. Focul se face doar în locuri special amenajate în acest scop, la adăpost de vânt;

• fumatul şi focul deschis, precum şi aruncarea la întâmplare a resturilor de chibrituri şi ţigări aprinse în pădure şi în zone cu vegetaţie uscată sunt interzise;

• corturile se amplasează doar în locuri special amenajate pentru campare;

• supravegherea permanentă a copiilor.

Recomandări pentru administratorii unităţilor de agrement:

• verificarea mijloacelor de primă intervenţie din dotare (stingătoare, hidranţi, etc.) sub aspectul cantităţii, integrităţii și funcţionalităţii acestora în parametri optimi;

• organizarea și efectuarea de instruiri și exerciţii în scopul verificării modului de acţiune în caz de incendiu a salariaţilor;

• verificarea instalaţiilor utilitare (îndeosebi a celor electrice, de preparare a hranei, încălzire, paratrăsnet etc.) pentru înlăturarea eventualelor defecţiuni și improvizaţii;

• deblocarea căilor de evacuare și asigurarea funcţionalităţii instalaţiilor electrice de iluminat și siguranță;

• marcarea clară și vizibilă a căilor de evacuare, verificarea existenţei în fiecare cameră de hotel a planurilor de evacuare a persoanelor și a instrucţiunilor de comportare în caz de incendiu;

• atenţionarea turiştilor cu privire la respectarea măsurilor de protecţie împotriva incendiilor.

Cantoanele si ocoalele silvice trebuie să fie dotate cu materiale de primă intervenţie în caz de incendiu, iar pe cursurile de apă din apropierea pădurilor vor fi amenajate rampe de alimentare cu apă a autospecialelor de intervenţie.

Persoanele fizice şi juridice sunt obligate să respecte în orice împrejurare normele de prevenire şi stingere a incendiilor şi să nu primejduiască, prin deciziile şi faptele lor, viaţa şi mediul. Asigurarea apărării comunităţilor împotriva incendiilor depinde, în mare măsură, de respectul reciproc şi buna credinţă.

