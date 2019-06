Adolescent în vârstă de 15 ani, dat dispărut în Prahova. Băiatul a plecat de la Centrul de Plasament Breaza - UPDATE

Poliția Orașului Breaza a fost sesizată, vineri seara, despre faptul că adolescentul Valocsik Alessandro Giuliano, în vârstă de 15 ani, din comuna Cărbunești, a dispărut de la Centrul de Plasament Breaza în care locuia permanent.

UPDATE - 19.55 - IPJ Prahova a anunțat că, în urmă cu puțin timp, a fost găsit, pe raza localității Cărbunești, adolescentul care a plecat din Centrul de Plasament de la Breaza.

Știre inițială

Adolescentul este în clasa a VI-a și locuia permanent la Centrul de Plasament Breaza. Acesta ar fi părăsit centrul în cursul zilei de vineri și nu s-a mai întors.

Adolescentul are 1,70 metri înălțime, aproximativ 60 kg, constituție robustă, față ovală, ten deschis, părul șaten, tuns scurt în părți și are șuvițe blonde. Băiatul nu are semne particulare vizibile sau tatuaje.

„La momentul plecării, acesta era îmbrăcat cu blugi tip bermude de culoare albastru deschis, tricou albastru cu imprimeu pe piept și era încălțat cu adidași de culoare roșie”, a anunțat IPJ Prahova..

Persoanele care pot oferi date care să conducă la depistarea persoanei în cauză sunt rugate să informeze cea mai apropiată subunitate de poliție sau să apeleze 112, este apelul lansat de Poliție.

