Atenție, „răsar“ cuie din asfalt! Limitatoarele de viteză de la Brazi, capcane pentru șoferi FOTO

Limitatoare de viteză montate pe artera principală din Brazi, în dreptul bisericii, sunt o adevărată capcană pentru șoferi. Unul dintre localnici a fost cât pe ce să aleagă cu cauciurile sparte într-unul dintre șuruburile desprinse din relantisoare.

Imediat cum a trecut peste ele, omul a simțit că este ceva în neregulă. A tras pe dreapta și s-a întors să verifice. Aici a avut parte de…surprize-surprize pe care le-a fotografiat și a dorit să facă publice imaginile pentru a-i avertiza pe șoferii care au drum în zonă, dar pentru a-i atenționa și pe cei care au montat relantisoarele.

„În momentul când am trecut cu mașina peste bucata desprinsă s-a simțit ca și cum s-a smuls ceva. La cinci metri după, am tras pe dreapta și m-am dus să mă uit la cauciuc și apoi la bucata ce o luasem eu, cea pe care călcasem cu roata. Nu am avariat cauciucul, însă nici mult nu mai aveam”, ne-a mărturisit bărbatul.

Și într-adevăr, din imaginile surprinse, doar o minune i-au salvat mașina localnicului.

Cât despre utilitatea relantisoarelor, nimeni nu le contestă, însă maniera în care au fost montate lasă zdravăn de dorit.

