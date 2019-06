Primarul din Slănic acuzat de producerea inundațiilor. Reacția edilului - VIDEO, FOTO

Ploile torențiale au făcut ravagii în Prahova, unde sute de case au fost inundate. Probleme s-au înregistrat și la Slănic. Numai că aici, primarul orașului este acuzat de problemele apărute.

De obicei este un firicel de apă, însă, de data aceasta,pârâul Rîga și-a ieșit din matcă și a provocat inundații la Slănic.

De vină, susține avocat Ana Adriana Puiu, nu ar fi numai precipitațiile abundente, ci executarea unor lucrări în zona restaurantului la care asociat unic este primarul orașului Slănic.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

„Când primarul orașului își extinde restaurantul...cu sau fără autorizație și îngustează albia râului Riga... În zona restaurantului s-a intervenit în sensul că a fost turnată o placă peste albia pârâului. În momentul în care a plouat, pentru că din albia pârâului nu era scos cofrajul, apa a inundat curțile din amonte, inclusiv restaurantul. A fost afectată o locuință și o gospodărie... Și vecinii de alături au fost afectați. Din fotografii se vede clar cum din stradă a fost turnată placă de beton peste albia râului. Sunt foarte curioasă dacă există autorizație pentru această lucrare. Tot dezastrul din centrul orașului s-o datora și lui Dumnezeu...dar și celor care edifică fără autorizații și avize! Nu știu dacă are sau nu autorizații și avize pentru lucrările la albia pârâului Rîga!”, ne-a semnalat la redacție av. Ana Adriana Puiu.

Contactat telefonic, primarul orașului Slănic, Remus Moraru, are însă o altă explicație pentru inundațiile care au avut loc la Slănic.

„Lucrările efectuate la restaurant sunt autorizate. Autorizația a fost emisă acum un an și are valabilitate trei ani. Această albie nu ține de Apele Române, iar probleme apar numai când plouă. Ca urmare a volumului mare de apă s-au produs inundațiile. Pârâul Rîga se formează din deal și, pentru că pe anumite porțiuni nu este curățată albia, se formează ca o viitură din cauza precipitațiilor abundente. Lucrările efectuate nu au condus la inundații. Din contră. Au fost și cei de la ISC, dar și cei de la Apele Române, care au spus că nu are legătură ce s-a întâmplat cu lucrările efectuate. Inundații au fost și la Prăjani, au fost și la Bertea, dar și în județ.”, a susținut Remus Moraru, primarul orașului Slănic.

Sursă foto/video: av. Ana Adriana Puiu