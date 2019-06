Solidaritate. Zeci de persoane s-au mobilizat pentru ajutorarea sinistraților din Prahova, în campania demarată de jandarmi - FOTO

Prahova a fost greu încercată în ultimele zile din cauza ploilor torențiale. Peste 200 de locuințe și 137 de gospodării au fost inundate, iar peste 130 de persoane au fost nevoite să se refugieze la rude din cauza apelor care au măturat totul în cale. IJJ Prahova a lansat un apel către populație pentru ajutarea persoanelor sinistrate. Punctul de strângere a donațiilor este la sediul Jandarmeriei, de pe strada Gheorghe Grigore Cantacuzino, nr. 257, din Ploiești.

Zeci de persoane au venit în cursul dimineții de duminică la sediul IJJ Prahova, pentru a dona ajutoare pentru persoanele afectate de inundațiile produse în județ.

Adolescenți, tineri și persoane în vârstă s-au mobilizat în semn de solidaritate cu persoanele greu încercate de calamitățile care s-au abătut pe capul lor. În 15 localități prahovene s-au înregistrat inundații, iar în urma viiturilor puternice unii nu au mai rămas nici cu acoperiș deasupra capului.

Este cazul familiei îndoliate de la Sângeru. Cei patru copii au fost luați de apele învolburate. Trei dintre ei au fost găsiți și declarați decedați. Pompierii militari, pentru a treia zi, au reluat căutările pentru găsirea și celui de-al patrulea minor.

Pentru a veni în sprijinul persoanelor sinistrate, Inspectoratul Județean de Jandarmi Prahova a deschis un punct de colectare a donațiilor, chiar la sediul instituției, din Ploiești.

„Vom transporta toate bunurile donate/ achiziționate luni 03.06.2019 începând cu orele 09.00 in zonele calamitate. Date de contact: dispecerat I.J.J PRAHOVA tel: 0244/406 405 tel.mobil 0745.104.584”, a anunțat IJJ Prahova.

„Inspectoratul Județean de Jandarmi Prahova mulțumește tuturor celor care au înțeles că e nevoie să își ajute semenii aflaţi în situaţii grele din cauza fenomenelor meteorologice periculoase din ultimele zile.,, De azi dimineață, după ce au văzut mesajul nostru, zeci de prahoveni au venit la sediul instituției noastre să aducă ajutoare. Am primit alimente neperisabile: ulei, zahar, faină, mălai, bulion de roşii, paste, sare, conserve de carne, detergent de rufe și în general, tot ce este nevoie pentru ca oamenii greu încercați de la Sângeru şi Lăpoşel să treacă mai ușor peste această perioadă. Totodată, oamenii au adus îmbrăcăminte și încălțăminte, lenjerie de pat, pături, prosoape şi bani pentru a înlocui ceea ce a luat viitura din casele oamenilor. La nivelul inspectoratului, ne-am mobilizat și am adus şi noi atât alimente şi îmbrăcăminte, cât şi bani. Astăzi, m-am deplasat la locuințe persoanelor aflate în dificultate şi am aflat ce ar avea nevoie neapărat fiecare. Astfel, cu banii strânși vom știi ce trebuie cumpărat. În ceea ce privește familia îndoliată care şi-a pierdut cei patru copii, vom încerca să o ajutăm pentru a-și înmormânta creștinește micuții a declarat col. Coman Liviu - inspectorul șef al I.J.J. Prahova.

Toţi cei care doresc să ajute toţi aceşti oameni năpăstuiţi, sunt aşteptaţi până la ora 20.00, la sediul nostru de pe strada Gh.Grigore Cantacuzino,nr.257( vis-a -vis de liceul,, Toma Socolescu") unde am constituit încă de aseară un punct de primire a ajutoarelor. Mâine, luni, 3 iunie, vom transporta în zonele calamitate, toate bunurile donate sau achizitionate începând cu ora 09.00. Date de contact: dispecerat I.J.J PRAHOVA tel: 0244/406 405, tel. mobil 0745.104.584

