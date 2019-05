Protest spontan al profesorilor de la UPG Ploiești

Protestul spontan a izbucnit, marți dimineață, după ce profesorii de la UPG Ploiești au aflat că nu vor primi sumele aferente restanțelor salariale, pentru care există hotărâri definitive și irevocabile. De vină ar fi însă legislația care prevede ca sumele să fie repartizate diferențiat, pe de o parte pentru cei care nu au atacat tăierile salariale de acum 10 ani, iar pe de altă parte pentru cei care au deja sentințe definitive pentru recuperarea banilor.

Modul de repartizare a sumelor direcționate de Ministerul Educației reprezintă miezul nemulțumirilor, după ce la UPG Ploiești a circulat zvonul că banii ar urma să fie repartizați numai pentru cei care nu au atacat în instanță, în urmă cu 10 ani, măsura care viza reducerea, cu 25%, a drepturilor salariale

„Fiecare parte are dreptatea sa. Suma alocată de Ministerul Educației am înțeles că este destul de mare și am înțeles că Ministerul Educației ar fi de acord să vireze și restul sumei.

Problema apare pentru că există o Ordonanță prin care, pentru hotărârile judecătorești, banii să fie virați în termen de cinci ani, în condițiile în care hotărârile judecătorești în momentul în care sunt definitive și irevocabile devin executorii.

În momentul de față există un protest spontan la UPG asumat de fiecare persoană în parte, având în vedere că în sindicatul nostru sunt atât profesori care au hotărâri câștigate în instanță, cât și profesori care nu au atacat în instanță deciziile de acum 10 ani”, a precizat Dorel Dușmănescu, președintele Sindicatului Cadrelor Didactice din UPG.

„Ar fi ilogic să beneficieze de plata acestor sume numai profesorii care nu au dat în judecată Ministerul Educației la data respectivă, iar cei care au deja hotărâri judecătorești definitive și irevocabile să nu ia banii, în contextul în care pentru ultimii s-a vorbit de eșalonarea datoriei pe 5 ani. Este inechitabil din toate punctele de vedere”, sunt de părere profesorii care au declanșat protestul spontan.

