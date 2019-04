Paște și 1 Mai, la rulotă, pe Valea Cerbului. Cea mai ieftină mini-vacanță

Zeci de iubitori ai muntelui au descoperit, de mai mulți ani, cum pot să-și petreacă, cu bani mai puțini, mini-vacanța de Paște și de 1 Mai. Deja câțiva și-au instalat rulotele, pe Valea Cerbului din Bușteni, cea mai mare zonă de campare din Prahova.

Chiar dacă la munte vremea a fost capricioasă în ultimele două săptămâni, iar la altitudini mai mari de peste 1700 de metri chiar a nins, pasionații muntelui vor să profite din plin de mini-vacanța de Paște și de 1 Mai.

„Turiștii au venit pe Valea Cerbului și în acest an pentru mini-vacanța de Paște și 1 Mai. Noi am asigurat curățenia în zonă. Nu se percepe taxă de campare. Este numai o taxă de ecologizare de 10 lei/zi”, susține primarul orașului Bușteni, localitate care, an de an, atrage prin frumusețea naturii, mii de turiști.

Prin urmare, cei care își vor petrece Paștele și 1 Mai, la rulotă, pe Valea Cerbului, vor avea cheltuieli reduse. Rulotele oferă pe de altă parte aproape tot confortul de la bloc.

„Eu aleg în fiecare an să petrec mini-vacanța la munte, pe Valea Cerbului, nu doar pentru costuri, ci pentru că sunt o fire independentă. Ne-am pregătit pentru grătar, ascultăm muzică, este iarbă verde, iar aproape de noi este pădurea. Ce poate fi mai frumos? Evităm astfel costurile hoteliere, iar cheltuielile se reduc simțitor. Ce-i drept am investit în rulotă, dar se merită”, ne-a mărturisit unul dintre pensionarii ploieșteni, care, în fiecare an, preferă să-și petreacă al munte mini-vacanța de 1 Mai, dar și vacanța de vară.

Iar calculele sunt simple. Patru zile la rulotă costă numai 40 de lei. Transportul până pe Valea Cerbului nu costă mai mult de 60 - 70 de lei, iar pentru masa de Paște și de 1 Mai bugetul nu depășește 200 de lei, pentru că, potrivit obiceiului, mititeii și friptura fac parte din meniul preferat al celor care ajung pe Valea Cerbului.