Posturi scoase la concurs de spitalele din Prahova

Mai multe spitale din Prahova au scos la concurs o serie de funcții contractuale vacante. Pe listă figurează unități medicale din Ploiești, Câmpina, dar și din Urlați.

Astfel, Spitalul Municipal Câmpina organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor contractuale, vacante. Este vorba despre un post de asistent medical principal, specialitatea radiologie, pe perioadă nedeterminată cu normă întreagă, pentru Laboratorul de Radiologie și Imagistică Medicală, un post post de îngrijitoare curățenie pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, pentru Secția Recuperare, Medicina Fizică și Balneologie, un post de muncitor II – fochist pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, pentru centrala termică, un post de asistent debutant, specialitatea medicină generală, pe perioadă determinată până la data 01.022021, cu noimă întreagă pentru Cabinetul Diabet, un post de spălătoreasă pe perioadă nedeterminată pentru spălătorie și un post de șofer autosanitară II. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 18 februarie 2019, ora 13.00 – data limită pentru depunerea dosarelor de concurs de către candidați, 25 februarie 2019, ora 10.00 – proba scrisă, iar pe 27 februarie 2019, ora 10.00 are loc interviul.

Spitalul Orăşenesc Urlaţi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcței contractuale de execuție vacante, de asistent medical medicină generală – studii P.L. – Compartiment chirurgie generală – Spitalul Orășenesc Urlați. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 19 februarie 2019, ora 14.00 – data limită pentru depunerea dosarelor, 20 februarie 2019, ora 10.00 – proba scrisă, iar pe 06 februarie 2019, ora 10.00 – proba practică/interviu. Taxa de participare la concurs este de 50 de lei.

Spitalul de Psihiatrie „Voila” din Câmpina organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale, temporar vacante de spălătoreasă – Spălătorie. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 13 februarie 2019, ora 14:00: data limită pentru depunerea dosarelor, 21 februarie 2019, ora 10:00 proba scrisă, iar pe 26 februarie 2019, ora 10:00 proba interviu.

Spitalul General C.F. Ploiești, Județul Prahova organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de îngrijitoare – Secția Chirurgie Generală. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 19 februarie 2019, ora 13:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor, 28 februarie 2019, ora 09:00: proba scrisă, iar pe 28 februarie 2019, ora 12:00, are loc proba interviu. Tot la Spitalul General CF Ploiești este scos la concurs postul de de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, de muncitor III (lucrător finisor în construcții cu competențe în zugrăveli simple, tencuieli obișnuite, placaje de gresie și faianță), curs de calificare, vechime în meserie minimum 3 ani. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 11 februarie 2019, ora 13:00: termenul limită de depunere a dosarelor, 21 februarie 2019, ora 09:00: proba practică, iar pe 25 februarie 2019, ora 09:00, are loc proba interviu. Unitatea medicală mai scoase la concurs un post de bucătar – Bloc alimentar (calificare bucătar sau curs bucătar, școală profesională/studii generale, vechime în specialitate minimum 3 ani) și un post muncitor necalificat – Bloc alimentar (studii generale, vechime în muncă minimum 1 an). În acest caz, termenul limită de depunere a dosarelor este 11 februarie. Pe 20 februarie 2019, ora 09:00, are loc proba practică, iar pe 20 februarie 2019, ora 12:00, are loc proba interviu.

