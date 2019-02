Posturi vacante în mai multe școli din Prahova

Mai multe unități de învățământ din Prahova au scos la concurs posturi vacante de administrator financiar, de contabil, de muncitor, de îngrijitor, dar și de informatician.

Liceul Tehnologic, comuna Bălțești organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante, de administrator patrimoniu. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 12 februarie 2019 data limită pentru depunerea dosarelor, 22 februarie 2019 ora 10.00: proba scrisă, 22 februarie 2019 ora 13.00: proba practică, iar pe 22 februarie 2019 ora 14.00, are loc proba interviu.

Şcoala Gimnazială „Grigore Moisil“, cu sediul în Ploieşti, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată funcției contractuale de execuție, vacante, de administrator financiar – contabil şef -1.00 normă și de îngrijitor -1.00 normă. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 13 februarie 2019, ora 15.00, data limită pentru depunerea dosarelor. Pentru postul de administrator financiar – contabil şef pe 21 februarie 2019, ora 09:00, are loc proba scrisă, iar pe 25 februarie 2019, ora 11:00, are loc proba interviul. Pentru postul de îngrijitor pe 21 februarie 2019, ora 09:00, are loc proba scrisă, pe 25 februarie 2019, ora 12:00, proba practică, iar pe 27 februarie 2019, ora 11:00: are loc proba interviu.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Şcoala Gimnazială din Comuna Sălciile organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, vacante de administrator financiar (contabil), 0,25 normă. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 13 februarie 2019, termenul limită de depunere a dosarelor, 21 februarie 2019, ora 09.00 – proba scrisă, 21 februarie 2019, ora 12.00 – proba practică, iar pe 21 februarie 2019, ora 14.00, este programată proba interviu.

Şcoala Gimnazială, Comuna Cocorăştii Mislii organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de administrator patrimoniu – 0,5 (normă). Concursul se va organiza conform calendarului următor: 20 februarie 2019, ora 12.00: proba scrisă, iiar pe 20 februarie 2019, ora 16.00, are loc proba interviu.

Școala Gimnazială, comuna Scorțeni, cu sediul în Scorțeni, Str. Principală nr. 7 organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcţiei contractuale de execuţie temporar vacantă de muncitor. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 12 februarie 2019, ora 10.00: proba scrisă, iar pe 12 februarie 2019, ora 14.00, are loc proba practică.

Grădiniţa cu Program Normal Nr. 1, cu sediul în Vălenii de Munte organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, vacante, de îngrijitor 0,5 post. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 18 februarie 2019, ora 09:00: proba scrisă, iar pe 21 februarie 2019, ora 09:00, are loc proba interviu.

Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, Ploieşti, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante, de informatician (0.5 normă). Concursul se va organiza conform calendarului următor: 15 februarie 2019, ora 15.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor, 19 februarie 2019, ora 09.00: proba scrisă, 21 februarie 2019, ora 09.00: proba practică, iar pe 21 februarie 2019, ora 13.30, are loc proba interviu.

Roxana Tănase redactor șef Roxana Tănase este jurnalistă din 1999. Face parte din ”garda veche” de ziariști ai Prahovei și, din 2012, este în echipa Observatorulph.ro. De același autor









Creator de conținut online

comunicare[@]negativmedia.ro