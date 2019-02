Suspiciune de pestă porcină africană în Dâmbovița, la 5 kilometri de limita cu Prahova

Autoritățile din domeniul sanitar-veterinar sunt în alertă după ce joi a fost găsit un cadavru de porc mistreț pe un fond de vânătoare din județul Dâmbovița situat la nici 5 kilometri distanță de limita cu Prahova.

„Momentan nu am primit notificare de la DSVSA Dâmbovița, cu privire la confirmarea pestei porcine la respectivul mistreț. Am fost anunțați de faptul că au fost transmise probe de laborator la București, iar preventiv, având în vedere că localitatea din Dâmbovița este foarte aproape cu limita județului Prahova, am luat legătura cu AJVPS Prahova, am identificat fondurile de vânătoare din zonă care sunt pe raza județului Prahova, iar în cazul în care primim notificare vom efectua verificări în zona celor două fonduri de vânătoare”, a declarat pentru Observatorulph.ro Mihai Terecoasă, directorul DSVSA Prahova.

Potrivit primelor informații, presa locală a relatat faptul că a fost descoperit cadavrul unui mistreț pe fondul de vânătoare din localitatea Butimanu.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

„Localitatea Butimanu se învecinează cu fondurile de vânătoare Hăbud și Mănești. Vom efectua verificări în zonă. Bineînțeles, având în vedere că zona este foarte aproape de limita cu județul Prahova o atenția sporită va fi și pentru realizarea analizelor de laborator la porcii mistreți recoltați pe cele două fonduri de vânătoare din Prahova”, a precizat dr. Mihai Terecoasă.

Citește și: Mistreț depistat cu trichineloză pe un fond de vânătoare din Prahova

Din fericire, nici în 2018, dar nici de la începutul anului, în Prahova nu a fost confirmat niciun focar de gripă porcină.

foto cu caracter ilustrativ

Roxana Tănase redactor șef Roxana Tănase este jurnalistă din 1999. Face parte din ”garda veche” de ziariști ai Prahovei și, din 2012, este în echipa Observatorulph.ro. De același autor









Creator de conținut online

comunicare[@]negativmedia.ro