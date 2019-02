Replica operatorului de transport persoane Chivaran Com la sesizările călătorilor

Urmare a publicării sesizărilor referitoare la condițiile în care este efectuat transportul de călători intrajudețean, din Prahova, unul dintre operatori a solicitat publicarea următoarelor precizări:

”Asa cum am promis la ultima noastra interventie, suntem preocupati sa asiguram calatorilor nostri conditii optime de transport. D-nul calator din localitatea Izvoare a pierdut autobuzul corespunzator cursei de 16.10 deoarece, asa cum a spus a ajuns mai tarziu in statie. Evident a trebuit sa astepte urmatoarea cursa pana la ora 17.00, aceasta urmand a fi efectuata de un microbuz. In timpul imbarcarii, capacitatea a fost depasita, ultimii patru calatori au fost rugati de dispecer sa astepte sosirea unui alt microbuz ce efectua cursa Bucuresti-Cheia, la ora 17.10.

Acest lucru a permis si calatorului nostru (aflat intre cei patru) sa se deplaseze la destinatie in conditii civilizate. In aceasta situatie nu s-a mai impus introducerea unei curse dublura – ajutatoare.

Chiar daca derularea acestor evenimente pune de multe ori la incercare rabdarea clientilor nostri, suntem obligati sa aplicam programul de transport zilnic, uneori adaptat in functie de fluctuatie , dar in termenii si conditiile legii.” a pecizat administratorul Civararan Com SRL, Vlad Bogdan.

