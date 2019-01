Cum a fost posibil ca un autobuz TCE să plece de pe loc fără șofer



Deși la prima vedere pare o scenă desprinsă dintr-o comedie, iar mulți s-au grăbit să spună că așa ceva nu este posibil, se pare că plecarea autobuzului de pe loc la Ploiești, chiar dacă la volan nu era șoferul, are o explicație. La TCE va fi deschisă o anchetă internă, iar autobuzul va rămâne în curtea societății până când va fi reparat, în baza asigurării CASCO.

Întregul incident a avut loc la capătul traseului 104. Conducătorul autobuzului, care are peste 30 de ani de vechime în muncă, în momentul în care a vrut să coboare din mașină a făcut o greșeală esențială. Vorbim de un autobuz nou, cu o cutie automată și un sistem de blocare cu totul altul față de vechile autobuze Ikarus.

„Conducătorul auto nu a asigurat autobuzul când a vrut să coboare din el. Mașina are cutie automată și în momentul în care a vrut să coboare din mașină, în loc să dea comanda parcare, l-a lăsat pe deplasare. Autobuzul nu a plecat imediat de pe loc pentru că avea o ușă deschisă, iar mașina are un sistem care nu îi permite să se deplaseze dacă are vreo ușă deschisă. În momentul în care șoferul a coborât din autobuz și a închis ușa, autobuzul a început să se deplaseze singur. Șoferul a încercat să redeschidă ușa, dar nu a mai putut face acest lucru. Asta apare și pe imaginile surprinse”, a explicat Alexandri Nicolae, directorul TCE Ploiești.

În urma incidentului, din fericire, nimeni nu a fost rănit. Toate pagubele provocate vor fi suportate în baza asigurării CASCO.

„Autobuzul se află acum în curtea TCE, pentru că are parbrizul spart și înfundat un colț. Va fi reparat pe asigurarea CASCO. Din ce am înțeles conducătorul auto a fost amendat de Poliție, iar luni va demara și o anchetă pe această temă. E păcat pentru că șoferul mai avea doi ani până la pensie. Este un conducător auto care nu a avut incidente până acum și are o vechime de peste 30 de ani”, a susținut directorul TCE Ploiești.

