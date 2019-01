Marea depopulare din Prahova. Comuna Fulga a pierdut 2.000 de locuitori după revoluția din 89

Situată la nici 45 de kilometri de Ploiești, comuna Fulga se confruntă cu o problemă legată de scăderea dramatică a numărului de locuitori. La acest capitol, datele statistice sunt îngrijorătoare. Din 1990 până acum, localitatea a pierdut aproape jumătate din numărul de locuitori.

La Fulga, numărul copiilor nou-născuți în fiecare an este extrem de mic, comparativ cu numărul de decese.

„Localitate a rămas numai cu 3.180 de locuitori și avem vreo 415 case goale. Impropriu spus goale, pentru că sunt copiii, dar nu locuiesc acolo. Sunt plecați în București, Ploiești și în alte localități și unii vin la o săptămână, la două săptămâni... Unii le-au lăsat de izbeliște”, susține Constantin Badea, primarul comunei Fulga.

Problemele demografice sunt îngrijorătoare, iar la Fulga există riscul ca în următorii 20 de ani comuna să rămână fără locuitori.

Populația este îmbătrânită, iar în fiecare an numărul nou-născuților scade, în timp ce se înregistrează tot mai multe decese.

„Avem 30% din populație cu vârsta de peste 60 de ani. Tineretul este undeva între 10 – 15%. Foarte puțin tineret. Vreo 200 de persoane sunt plecate în afară, la muncă. Șomaj nu prea avem. Se nasc în jur de 5 – 10 copii pe an. De exemplu anul trecut am avut 8 nou-născuți... Cu un an în urmă am avut 12 nou-născuți. Media este cam în jur de 10 nou-născuți și mor între 78 și 85 de persoane într-un an. Populație este în scădere”, susține Constantin Badea, primarul comunei Fulga.

În 1990, localitatea avea peste 5.000 de locuitori, în prezent sunt 3.180. Adică în ultimii aproximativ 30 de ani, localitatea a pierdut aproximativ 2.000 de locuitori.

„În curând nu o să mai aibă cine să moară în localitate”, spune primarul comunei, care crede că singura șansă este ca localitatea să se dezvolte, să se creeze noi locuri de muncă, astfel încât să existe o creștere a numărului celor care preferă să se mute la Fulga.

